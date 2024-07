Babydog, a bulldog de 27 quilos que conquistou a convenção republicana

O governador da Virgínia Ocidental, Jim Justice, tinha começado apenas há alguns segundos o discurso na Convenção Nacional Republicana, que estava a abarrotar, quando as pessoas na plateia começaram a entoar cânticos – primeiro suaves, depois estrondosos. E não estavam a entoar o seu nome.

"Babydog! Babydog! Babydog!", gritava a multidão, abafando as palavras de Justice no encontro de Milwaukee.

Justice sabia o que a convenção queria: a sua bulldog inglesa de 27 quilos. E Babydog parecia saber que este era o seu momento. "Sei que muitos de vós querem conhecer a minha amiguinha", afirmou, recebendo aplausos e vivas. "Por isso, se Babydog puder vir até aqui."

Babydog, a bulldog branca e castanha com orelhas e pernas atarracadas, foi então colocada numa cadeira de cabedal preta ao lado de Justice, observando a multidão que a adorava. "Enquanto o mundo assiste, não estavas mesmo à espera disso, pois não?" brincou Justice, enquanto Babydog se sentava ofegante ao seu lado.

"Ela faz-nos sorrir e ama toda a gente", disse ele sobre Babydog – antes de sugerir que essa é uma mensagem que todos podem apoiar. "Como é que a vossa mensagem pode ser mais simples do que isso?"

Antes de ter roubado os holofotes na convenção nacional, Babydog já era uma espécie de celebridade na política da Virgínia Ocidental.

A bulldog acompanhou muitas vezes o juiz no plenário do Senado estadual. A sua imagem é até apresentada num mural pintado recentemente ao lado de Abraham Lincoln, instrumentos folclóricos dos Apalaches e outros símbolos culturais no Capitólio do Estado, reforçando a sua popularidade local.

De acordo com a conta oficial de Babydog nas redes sociais no X (antigo Twitter), as suas coisas favoritas são: "Jim Justice, nuggets da Wendy's, andar de espingarda no Suburban do pai e dormir a sesta".

Após a sua participação na convenção, a sua conta agradeceu à sua crescente base de fãs numa publicação: "Gostei de conhecer muitos de vós na convenção do Partido Republicano! Obrigada pelas guloseimas, pelas festinhas e por todas as fotografias!"

Justice, de 73 anos, é o grande favorito para ganhar um lugar no Senado na profundamente "vermelha" Virgínia Ocidental. Está a cumprir o seu segundo mandato como governador e está limitado a um terceiro mandato.

Empresário e membro de uma família proeminente de mineiros de carvão, Justice foi eleito pela primeira vez para o cargo em 2016 — como democrata — e mudou para o Partido Republicano em Agosto de 2017. Foi apoiado na corrida ao Senado por Trump, bem como por republicanos mais estabelecidos, como o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, e pelo Comité Nacional Republicano Senatorial.

Durante a pandemia da covid-19, Babydog foi nomeada pela Justiça como a "mascote oficial das campanhas de vacinação", protagonizando uma campanha intitulada "Do it for Babydog" ("Façam-no pela Babydog"), encorajando os habitantes da Virgínia ocidental a vacinarem-se. "Ela quer tanto que sejam vacinados", dizia uma declaração no site oficial.

Babydog foi um presente para os filhos de Justice em 2019, de acordo com a Associated Press. A família Justice também tem dois outros cães (menos conhecidos) chamados Lucy e Ellie, ambos Boston terriers.

Mas é Babydog que parece ter abraçado a fama. O site de angariação de fundos da campanha de Justice apresenta o cão corpulento com óculos amarelos sentado numa caravana amarela. Descreve-a como "a adorável 'cãopanheira' e firme apoiante da campanha senatorial de Jim Justice para a Virgínia Ocidental". Também anuncia a venda de produtos Babydog, incluindo t-shirts, canecas e autocolantes do cão.

Em 2022, Babydog também fez manchetes quando Justice — respondendo a um tweet da actriz Bette Midler que chamava a Virgínia Ocidental de "pobre, analfabeta e desorientada". O responsável levantou Babydog de cabeça para baixo e anunciou: "Babydog diz a Bette Midler e a todos os que andam por aí: Beijem-lhe o rabinho."

Justice e Babydog foram seguidos na convenção pelo deputado Jim Banks, um firme aliado de Trump, que reconheceu o poder de estrela do seu antecessor no palco. "Não sei como é convosco, mas graças a Deus que Babydog é republicana!", afirmou, recebendo aplausos e risos.

