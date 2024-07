Cuidado com as trevas

Em 2016, quando na convenção republicana, antes da subida ao palco de Ivanka Trump, se fez ouvir o Here comes the sun dos The Beatles, a conta do Twitter de George Harrison foi lesta a condenar o uso não autorizado da canção, “uma ofensa”. Não faltam casos de músicos que se distanciaram da utilização das suas músicas por Trump, mas neste caso o distanciamento foi acompanhado pela sugestão irónica de uma alternativa – “Se tivesse sido Beware of darkness, talvez tivéssemos aprovado.”

