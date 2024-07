Onde está a lógica?

Trata-se de um caso real. Uma professora, já na casa dos 40, engravidou. Como é sabido, o risco é relativamente elevado e, por isso, entrou de baixa. Ao fim de um mês, entrou uma professora a substituí-la. Esteve sete meses ao serviço, tendo sido relativamente pequena a perturbação para aquela turma do 3.º ano. Bem integrada na equipa, realizou um trabalho de agrado de toda a comunidade escolar. Como está ao serviço até ao fim do mês, tem estado a preparar o próximo ano lectivo. Em Setembro, o lugar já não será seu, pois acaba a substituição por baixa médica e passa a ser de licença de parto, logo uma situação nova (!?). Terá de haver concurso para a nova situação de substituição. Moral da história, aquela turma vai ter mais uma nova professora, o que não se pode considerar que, em termos pedagógicos, seja o melhor dos mundos para estes miúdos. A tão proclamada autonomia das escolas não permite que a direcção do agrupamento mantenha a mesma professora ao serviço naquela turma. O próprio ministério não decide com receio dos sindicatos, pois em tudo se considera que funciona a lei da cunha. Venham cá dizer que a grande preocupação é sempre com os alunos.

António Barbosa, Porto

"Por centos"

O meu desabafo de hoje é sobre os "por centos" com que os políticos se entretêm, atirando farpas uns aos outros, a analisar as respostas de 957 portugueses. A mim, o que me interessa mesmo é saber, com os meus 83 anos, quando eu for velho e sozinho, quem é que me acode.

Sou um “antigo combatente” e, por isso, fui premiado com quatro anos de vida militar. Agora, por isso, beneficio de um passe gratuito na área da minha residência e 150 euros por ano, em Outubro, aquilo a que eu chamo "a pensão das vindimas".

Durante 42 anos descontei tudo o que tinha de descontar do meu salário e julgo que não devo nada à Pátria. Agora, depois de reformado, continuo a pagar o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, para poder tirar partido de imensas coisas a que não tenho acesso.

Por acaso até não me conformo. Será que os "por centos" me podem dar algum jeito?

José Rebelo, Caparica

Sobre o clima na AR

Ainda sobre o clima intenso e nefasto que se vive recentemente na AR, a leitura que me ocorre aqui fazer é apenas uma: a esquerda consegue perceber o quão errado é permitir bullying, insultos, tentativas de intimidação, enquanto os deputados de direita consideram que, e citando João Almeida, “não houve uma mudança do ambiente parlamentar”. O que faz realmente com que haja uma postura tão diferente dos deputados consoante a sua matriz ideológica? Insultar alguém mediante o seu aspecto físico, género e cor de pele é aceitável? Podemos banalizar isto? A IL e o PSD querem mesmo fazer parte desta página da história em que fingem que não ouvem? Não denunciar equivale a ficar do lado do Chega, cujo único objectivo é instrumentalizar isso a seu favor nas redes sociais. Depois admiram-se de que a empatia e a esquerda andem sempre de mãos dadas

Ana Lopes, Braga

Um tiro eleitoral

A política internacional está a atingir uma situação de beco sem saída. Às vezes interrogo-me se, com a percepção nítida de que a extrema-direita ameaça o caos no mundo, a opinião pública, falada e escrita, não estará apressada em provar os seus efeitos!... Isso percebe-se a cada momento em que as diversas tendências se digladiam. Por um lado, sente-se o medo pelos perigos que o extremismo gera nos direitos, liberdades e garantias de cada um. Por outro, nota-se uma atracção fatal pelo populismo nefasto que tende a provocar. É a atracção pelo irremediável abismo… Mais recentemente, sentimo-lo por ocasião das eleições em França, em que a extrema-direita esteve quase a ser poder. Sentimo-lo agora nos EUA, onde um lamentável atentado contra Trump é lido como podendo acelerar ganhos de vitória face ao outro candidato, que nada teve que ver com o que se passou. E, no entanto, poucas dúvidas existem quanto às consequências nefastas que advirão para o mundo e para a democracia internacional, se a eleição de Trump vier a ocorrer. À margem de tudo isso, ainda é defendida por muitos a percepção de que o terrível atentado acabou por funcionar como um tiro eleitoral, do qual a verdadeira vítima acabe, afinal, por ser Joe Biden.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha