O atentado contra Trump e a morte da verdade

Vários canais de televisão norte-americanos transmitiam em direto o último comício de Donald Trump antes da convenção nacional do Partido Republicano, quando os tiros contra o ex-Presidente foram disparados. Inevitavelmente, os mais variados canais de informação pelo mundo fora suspenderam as suas emissões para se dedicarem a este momento crítico da democracia norte-americana – e do mundo. E todos seguiram a mesma estratégia: enquanto jornalistas, especialistas e comentadores debatiam a ocorrência, os canais mostravam, em loop, o atentado. Deste modo, assim que a sequência terminava com Trump a abandonar o recinto numa carrinha, via-se outra vez o candidato no pódio tranquilamente a discursar. Tal repetição sem fim produziu uma metáfora visual profundamente irónica da política norte-americana desde que The Donald decidiu candidatar-se à Presidência dos Estados Unidos, em 2016: Trump continuamente encurralado, enquanto habilmente se salva e tudo transforma em imagens poderosas, em image-bites.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt