Trump diz que Taiwan deve pagar pela defesa e faz cair acções de fabricante de chips

Taiwan deveria pagar aos Estados Unidos pela sua defesa, uma vez que este país não lhe dá nada, disse o candidato presidencial republicano Donald Trump à Bloomberg Businessweek, fazendo com que as acções da fabricante de chips taiwanesa TSMC baixassem esta quarta-feira.

"Conheço muito bem as pessoas, respeito-as muito. Eles tomaram cerca de 100% do nosso negócio de chips. Acho que Taiwan deve pagar-nos pela defesa", disse Trump numa entrevista a 25 de Junho que foi publicada nesta terça-feira. "Não somos diferentes de uma companhia de seguros. Taiwan não nos dá nada", acrescentou.

O primeiro-ministro de Taiwan, Cho Jung-tai, em resposta aos comentários de Trump, disse que Taiwan e os EUA têm boas relações, apesar da falta de laços formais, e que está empenhado em reforçar as suas próprias defesas.

"Taiwan tem reforçado constantemente o seu orçamento de defesa e demonstrado a sua responsabilidade perante a comunidade internacional", afirmou numa conferência de imprensa de rotina em Taipé. "Estamos dispostos a assumir mais responsabilidades; estamos a defender-nos e a garantir a nossa segurança."

Os EUA são o mais importante apoiante internacional e fornecedor de armas de Taiwan, mas não existe qualquer acordo formal em matéria de defesa. No entanto, os EUA são obrigados por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender.

O governo de Taiwan deu prioridade à modernização da defesa, incluindo o desenvolvimento dos seus próprios submarinos, e afirmou várias vezes que a segurança da ilha está nas suas próprias mãos.

Taiwan, que a China considera como seu território, tem-se queixado de repetidas actividades militares chinesas ao longo dos últimos quatro anos, numa altura em que Pequim procura pressionar a ilha democraticamente governada, que rejeita as reivindicações de soberania da China.

O presidente dos EUA, Joe Biden, irritou o governo chinês com comentários que pareciam sugerir que os EUA defenderiam Taiwan se fosse atacado, um desvio de uma posição americana de longa data de "ambiguidade estratégica". Washington e Taipé não mantêm qualquer relação diplomática ou militar oficial desde 1979, altura em que os EUA inverteram o reconhecimento do país e puseram termo a um tratado de defesa mútua.

Na sequência do discurso de Trump, as acções da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), o maior fabricante de chips do mundo e um dos principais fornecedores da Apple e da Nvidia, fecharam em queda de 2,4% na quarta-feira. O mercado mais amplo encerrou em queda de 1%.

A TSMC é o principal fabricante de chips avançados utilizados em tudo, desde aplicações de IA a smartphones e aviões de combate, e os analistas acreditam que qualquer conflito sobre Taiwan poderia dizimar a economia mundial.

"Os comentários de Trump foram claramente directos. Vemos isso como retórica política", disse Allen Huang, vice-presidente da MegaInternational Investment Service. "A TSMC é uma excelente empresa, e ganhou no mercado sobre muitas empresas rivais nos Estados Unidos."

Não houve reacção imediata da TSMC, que se encontra num período de silêncio antes da apresentação do seu relatório de resultados do segundo trimestre, na quinta-feira.

A TSMC está a gastar milhares de milhões na construção de novas fábricas no estrangeiro, incluindo 65 mil milhões de dólares em três fábricas no estado norte-americano do Arizona, embora afirme que a maior parte do fabrico permanecerá em Taiwan.

Atraso nas armas

Taiwan também tem um atraso de cerca de 19 mil milhões de dólares em entregas de armas dos Estados Unidos, que os funcionários e políticos norte-americanos se comprometeram repetidamente a acelerar.

Desde 2022, Taiwan tem-se queixado de atrasos nas entregas de armas americanas, como os mísseis antiaéreos Stinger, uma vez que os fabricantes se concentraram no fornecimento à Ucrânia para a ajudar a combater a invasão das forças russas.

Em Abril, o Congresso dos EUA aprovou um pacote de ajuda externa abrangente que inclui o apoio ao armamento da ilha, depois de os líderes republicanos da Câmara terem mudado abruptamente de rumo e permitido a votação dos 95 mil milhões de dólares de ajuda militar, na sua maioria para a Ucrânia, Israel e Taiwan e parceiros dos EUA no Indo-Pacífico.

A China realizou dois dias de jogos de guerra em torno da ilha pouco depois da tomada de posse do Presidente Lai Ching-te, em MaioB, afirmando tratar-se de um "castigo" pelo seu discurso de tomada de posse, que Pequim denunciou como tendo conteúdo separatista.

A China também tem usado a guerra de zona cinzenta contra Taiwan, utilizando tácticas irregulares para esgotar um inimigo, mantendo-o continuamente em alerta sem recorrer ao combate aberto. Isto inclui o envio de balões sobre a ilha e missões quase diárias da força aérea nos céus perto de Taiwan.

Pequim nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob o seu controlo. Lai, que afirma que só o povo taiwanês pode decidir o seu futuro, propôs repetidamente conversações, mas foi recusado.