Starmer recebe líderes europeus para “mudar a forma como o Reino Unido se relaciona” com o continente

A cimeira europeia que o ex-primeiro-ministro britânico Rishi Sunak não tinha grande interesse em organizar – por estar mais preocupado em preparar as eleições que, entretanto, o Partido Conservador perdeu – aparece no calendário político do seu sucessor, Keir Starmer, como uma boa oportunidade para pôr em prática um dos eixos da política externa do novo Governo trabalhista: fazer um “reset” nas relações europeias pós-“Brexit” e, nas palavras de Starmer, “mudar a forma como o Reino Unido se relaciona com os seus parceiros europeus”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt