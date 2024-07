Presidente guineense marca data das legislativas contra a opinião dos maiores partidos

PAI-Terra Ranka e Madem-G15 mostraram-se contra, queriam que Embaló agendasse as presidenciais. Presidente vai criando “as condições necessárias para a sua permanência no poder”, diz analista.

A coligação PAI-Terra Ranka, partido que venceu as eleições legislativas de Junho do ano passado, o MADEM, que ficou em segundo, e a APU-PDGB, do ex-primeiro-ministro Nuno Nabiam, todos se mostraram contrários à vontade do Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, de convocar eleições legislativas antecipadas para 24 de Novembro. Mas, apesar de os três partidos terem 84 dos 102 lugares do Parlamento guineense, o chefe de Estado não os ouviu, apenas lhes comunicou a decisão que já estava tomada.