Novo Governo britânico apresenta plano para “tirar o pé do travão” do Reino Unido

Carlos III leu o programa do executivo trabalhista de Starmer, que inclui a habitação, a economia, a transição energética e as infra-estruturas nas prioridades para o país alcançar a “estabilidade”.

Duas semanas depois da realização das eleições legislativas, vencidas pelo Partido Trabalhista, o Parlamento do Reino Unido deu nesta quarta-feira o pontapé de saída na nova legislatura com o “discurso do rei”, um momento altamente coreografado, que cumpre uma tradição com vários séculos, em que o monarca britânico apresenta o programa do “seu” novo Governo na Câmara dos Lordes, perante os seus membros e os da Câmara dos Comuns.