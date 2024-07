Um morto e três feridos graves após atropelamento em Paris. Condutor fugiu do local

Um carro entrou na esplanada de um café no norte de Paris esta quarta-feira. “A porta caiu, as cadeiras foram todas varridas, toda a gente caiu”, descreveu uma testemunha.

Um carro entrou na esplanada do restaurante Le Ramus no norte de Paris esta quarta-feira, causando um morto, segundo o jornal Le Figaro, e ferindo pelo menos seis pessoas. Dessas, três estão em estado crítico, informou a polícia.

As autoridades acrescentaram que o condutor do veículo fugiu do local a pé, mas o passageiro que seguia no mesmo carro foi detido e testou positivo para drogas e álcool, avança o mesmo jornal.

A gerente de um hotel perto da esplanada disse ao jornal Libération que, antes de atropelar a esplanada "cheia", "o carro passou duas vezes muito rapidamente". E descreveu o que viu: “A porta caiu, as cadeiras foram todas varridas, toda a gente caiu".

No local estariam cerca de 20 pessoas, que foram encaminhadas para receber apoio psicológico devido ao choque.

O incidente ocorreu pelas 19h30 locais (18h30 em Lisboa) na Avenida Père-Lachaise.​ Vários agentes da autoridade e bombeiros foram mobilizados para o local e montaram um perímetro de segurança que impede a circulação na avenida.

França está em alerta máximo de segurança devido aos Jogos Olímpicos de Paris, que começam a 26 de Julho.