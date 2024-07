Joe Biden testa positivo para covid-19 e falha conferência em Las Vegas

O Presidente dos dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para covid-19 e falha uma conferência em Las Vegas, onde estava previsto que discursasse.

A informação foi avançada por Janet Murguía, directora da UnidosUS, que informou durante a conferência anual daquela organização os convidados do evento que Biden não marcaria presença por ter testado positivo para o vírus.

"Falei com o Presidente Biden ao telefone. E partilhou a desilusão profunda que sente por não poder juntar-se a nós está tarde", disse Murguía aos espectadores do evento. A UnidosUS apresenta-se como a maior organização de defesa dos cidadãos latinos nos Estados Unidos, uma franja importante do eleitorado americano.

Ainda em Las Vegas garantiu aos jornalistas que se “sentia bem”, levantando o polegar num gesto de confirmação.

A Casa Branca confirmou, através da rede social X, que Joe Biden tem sintomas leves e vai auto-isolar-se na sua casa em Delaware, onde continuará a “desempenhar as suas funções em pleno”. E relembrou que o Presidente “está vacinado” e tomou a última dose de reforço em Setembro de 2023.

Biden sentia um “mal-estar” geral desde o início do dia, mas ainda esteve presente no primeiro evento desta quarta-feira, informou o médico de Biden, citado pela Casa Branca. Os sintomas não melhoraram e acabou por testar positivo para covid-19 - será ainda feito um PCR para confirmar o resultado do teste rápido. Entretanto, Joe Biden está a ser medicado com o anti-gripe Paxlovid.

O número de doentes com covid-19 tem vindo a crescer nos Estados Unidos. Durante a semana que terminou a 6 de Julho a afluência às urgências subiu 23,5% relativamente à semana anterior, segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).