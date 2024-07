Dois terços de eleitores democratas dos EUA querem Biden fora da corrida presidencial

Sondagem AP-NORC Center for Public Affairs Research mostra que apenas três em cada dez democratas estão confiantes de que Biden tem capacidade mental para exercer eficazmente as funções de Presidente.

Quase dois terços dos democratas afirmam que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden deve retirar-se da corrida presidencial e deixar o partido nomear um candidato diferente, segundo uma sondagem divulgada esta quarta-feira.

A nova sondagem AP-NORC Center for Public Affairs Research, realizada no momento em que Biden tenta salvar a sua candidatura, prejudica fortemente a sua afirmação pós-debate contra Donald Trump de que os “democratas médios” ainda estão com o Presidente, mesmo que alguns “grandes nomes” se estejam a virar contra a recandidatura.

A sondagem, publicada duas semanas após o fracasso do debate, concluiu também que apenas três em cada dez democratas estão extremamente ou muito confiantes de que Biden tem capacidade mental para exercer eficazmente as funções de Presidente, uma ligeira descida em relação aos 40% de uma sondagem da AP-NORC realizada em Fevereiro.

Os resultados sublinham os desafios que o Presidente de 81 anos enfrenta para tentar silenciar os apelos do seu próprio partido para abandonar a corrida e tentar convencer os democratas de que é o melhor candidato para derrotar Donald Trump.

A sondagem foi realizada antes da tentativa de assassínio de Trump no sábado, num comício de campanha na Pensilvânia. Não é claro se o tiroteio influenciou a opinião das pessoas sobre Biden, mas o pequeno número de entrevistas realizadas após o tiroteio não forneceu qualquer indicação de que as suas perspectivas melhoraram.

Entretanto, enquanto a vice-presidente Kamala Harris é alvo de um escrutínio adicional no meio da discussão sobre se Biden deve desistir, a sondagem revelou que a sua ‘taxa de favorabilidade’ é semelhante à do actual Presidente - mas a percentagem de norte-americanos que tem uma opinião desfavorável sobre ela é ligeiramente inferior.

A sondagem fornece algumas provas de que os democratas negros estão entre os mais fortes apoiantes de Biden, com cerca de metade dos inquiridos a dizer que deve continuar a concorrer, em comparação com os três em cada dez brancos e hispânicos.

De um modo geral, sete em cada dez norte-americanos consideram que Biden deve desistir, sendo que os democratas têm uma probabilidade ligeiramente inferior à dos republicanos e dos independentes de dizer que o actual chefe de Estado deve dar lugar a um novo candidato.

A sondagem foi realizada antes de Trump ter seleccionado o senador J.D. Vance, do Ohio, como candidato à vice-presidência pelo Partido Republicano.