Biden quer grande reforma do Supremo Tribunal e limites aos mandatos de juizes

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a preparar-se para propor uma grande reforma do Supremo Tribunal na próxima semana, que inclui colocar limites aos mandatos dos juízes e um código de ética aplicável, avançou o Washington Post, citando duas fontes conhecedoras dos planos.

Biden também está a ponderar se deve pedir uma emenda constitucional para eliminar a ampla imunidade presidencial, acrescenta o mesmo jornal, acrescentando que Biden discutiu a mudança numa videoconferência com o caucus progressista do Congresso no sábado.

Biden já evitou apelos para reformar o tribunal superior com limites de mandatos ou expandindo o número de assentos no banco. Alguns democratas fizeram apelos para as mudanças após a nomeação do ex-presidente Donald Trump de três juízes conservadores.

Em Outubro, um grupo bipartidário de peritos jurídicos manifestaram o seu apoio a favor de limites de mandatos de 18 anos para os juízes do Supremo Tribunal, como forma de dissuadir o partidarismo e melhorar a reputação do sistema judicial.