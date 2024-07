Justiça internacional e Gaza: “Quem é o procurador que pode fechar os olhos?”

Israel enfrenta actualmente dois processos na justiça internacional, com a acusação de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça e o anúncio, considerado histórico, do procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, de que ia pedir mandados de captura para três líderes do Hamas, mas também para o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e para o ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e contra a humanidade. Uma conferência sobre o acórdão do TIJ foi o pretexto para uma visita do bastonário da Ordem dos Advogados da Palestina, a convite da Associação Portuguesa de Juristas Democratas e do Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente. Fadi Abbas falou com o PÚBLICO na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

