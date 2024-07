Shannen Doherty assinou os papéis do divórcio na véspera da sua morte

Shannen Doherty assinou os papéis de divórcio a 12 de Julho, um dia antes de morrer. A actriz e o ex-marido, Kurt Iswarienko, oficializaram a separação “padrão e não contestada” com acordo mútuo fora dos tribunais e renúncia à pensão de alimentos, avança a revista People, que teve acesso aos documentos do divórcio.

“As partes celebraram um acordo escrito relativo aos seus bens e aos seus direitos matrimoniais ou de parceria doméstica, incluindo a pensão de alimentos, cujo original está a ser ou foi apresentado ao tribunal”, pode ler-se nos documentos.

O divórcio já se arrastava há mais de um ano, depois de a estrela de Febre em Beverly Hill ter iniciado o processo em Abril de 2023, após 11 anos de casamento. A actriz e o fotógrafo casaram-se em Outubro de 2011, em Malibu, na Califórnia.

Apesar de a resolução ter sido agora pacífica, nem sempre foi assim. No início deste mês, Doherty acusou o ex-marido de estar a arrastar o divórcio intencionalmente. “Prolongou o nosso divórcio na esperança de que eu morra antes de ele ser obrigado a pagar-me [pensão de alimentos]”, escreveu nos documentos trocados entre os advogados de ambos.

Mas a advogada do fotógrafo, Katherine Heersema, negou as acusações, lembrando que Kurt Iswarienko tinha proposto um acordo entre ambos, em Outubro de 2023, que foi rejeitado pela actriz. “Ele quer o melhor para a Shannen e quer que ambos consigam ultrapassar este caso e seguir em frente”, declarou.

A batalha legal havia de chegar ao fim. A notícia da morte da actriz foi confirmada pela sua porta-voz, Leslie Sloane, à People neste domingo, 14 de Julho. “É com o coração pesado que confirmo a morte de Shannen Doherty. No sábado, 13 de Julho, ela perdeu a sua batalha contra o cancro após muitos anos de luta contra a doença.” A actriz tinha 53 anos.

Recentemente, a viver o estádio IV do cancro, Shannen Doherty falou abertamente sobre o final de vida, no seu podcast Let’s Be Clear . “Para mim, o cancro fez-me fazer um balanço da minha vida e mudar as minhas prioridades, e a minha prioridade neste momento é a minha mãe”, confessou, adiantando que estava a vender grande parte dos seus bens, para evitar que tivesse de ser a mãe a tratar da colecção de mobiliário.

O primeiro diagnóstico de cancro da mama foi em 2015. Em Outubro de 2017, no Instagram, a actriz, que interpretou Heather Duke, em Heathers, divulgou uma fotografia com madeixas de cabelo na mão e a chorar. “O cancro tem fases. Choque, negação, aceitação, raiva, ressentimento, rebelião, medo, apreciação, beleza. O cancro está connosco para sempre. Aqueles que o viveram sabem que, mesmo que lhe tenhamos dado um pontapé no rabo, ele continua a ter impacto na nossa vida, de forma positiva e negativa. Ainda se pode agarrar a vida e viver, viver, viver, viver.”

Em 2020, a doença regressou no estádio IV e a actriz foi submetida a uma mastectomia, seguida de sessões de quimioterapia e radioterapia. No ano passado, informou que tinham sido identificadas metástases no cérebro.

Foto Jason Priestley, Shannen Doherty e Brian Austin Green em Febre em Beverly Hills DR

Shannen Doherty tornou-se conhecida por Febre em Beverly Hills, na qual era Brenda Walsh, a irmã gémea de um dos galãs do bairro, Brandon (Jason Priestley), ambos co-protagonistas da série que retratava os jovens ricos daquele bairro californiano colado a Hollywood.

Antes da série, a actriz natural de Memphis, no Tennessee, já tinha entrado numa dezena de filmes — na sua maioria produzidos especialmente para televisão — e diversas séries de televisão. Depois da revelação em Beverly Hills, 90210 integrou mais três dezenas de filmes, algumas séries, como Charmed, que em Portugal foi transmitida pelo AXN com o nome Feiticeiras, e até um reality show focado na sua própria vida, em 2006 (Breaking Up with Shannen Doherty).