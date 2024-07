Rainha Camila celebra 77 anos em dia de abertura do Parlamento

A rainha está de aniversário, ainda que os holofotes se tenham deslocado para o discurso do rei na apresentação do programa do novo Governo de Keir Starmer.

É um aniversário atípico para Camila, que faz 77 anos nesta quarta-feira, 17 de Julho. A rainha passou a manhã de aniversário na abertura do Parlamento ao lado de Carlos III, em Londres. Com o formalismo que a ocasião exigia, usou o Diadema Jorge IV, uma das jóias mais especiais da colecção real, também numa homenagem a Isabel II, que elegia anualmente a peça nesta ocasião.

O aniversário de Camila, que celebra uma capicua, quase passou despercebido nesta manhã institucional na apresentação do programa do novo Governo trabalhista, liderado por Keir Starmer, e a abertura oficial do Parlamento.

Seguindo a tradição anual, os reis saíram do Palácio de Buckingham nesta manhã no Coche do Jubileu de Diamante, que foi estreado por Isabel II em 2014 também na abertura do Parlamento. Oferecido pela Austrália à então monarca a propósito dos 60 anos no trono, em 2012, é usado há uma década para esta ocasião. Carlos e Camila também o usaram na coroação, em Maio de 2023, e novamente nesta quarta-feira no caminho até Westminster, enquanto cumprimentavam a multidão.

À chegada, Carlos, a usar o uniforme militar, foi levado para um quarto de vestir para onde trocou para o manto de Estado e colocou a Coroa Imperial, utilizada apenas na coroação e na abertura do Parlamento. Já Camila usou um vestido branco assinado por Fiona Clare, uma das suas criadoras britânicas favoritas. A peça em questão não é novidade e passa uma mensagem de sustentabilidade, já que a rainha também usou o mesmo vestido para o banquete com os imperadores do Japão, em Junho.

A simplicidade do vestido de Camila fez destacar o Diadema Jorge IV com 1333 diamantes e 169 pérolas. Criada em 1821 para a coroação de Jorge IV, a tiara foi herdada pela rainha Vitória, tendo passado às sucessoras até Isabel II, que a usou não só na sua coroação, a 2 de Junho de 1953, como em todas as aberturas do Parlamento em 70 anos de reinado.

Foto Carlos III e Camila Chris Jackson/Pool via REUTERS

Mas o aniversário não passou despercebido e os príncipes de Gales deram os parabéns à rainha com uma fotografia onde se vê Camila sentada num banco de jardim com um cesto de flores. “A desejar a sua majestade um feliz aniversário”, escreveram no Instagram. Já a página oficial da família real partilhou um vídeo onde se vêem algumas crianças a cantar os parabéns à rainha durante a visita a Guernsey, ilha no Canal da Mancha, nesta terça-feira.

Carlos e Camila casaram-se em 2005, mas a relação começou bem antes — muito antes até de Carlos se unir à jovem Diana Spencer. Consta que os dois se conheceram em 1971, numa altura em que Camila estava separada do seu namorado de há uns anos, Andrew Parker-Bowles.

Apesar de terem tido um breve namoro, Carlos e Camila seguiram caminhos separados — ela casou-se com Parker-Bowles e ele com a princesa Diana. Em 1993, a revista New Idea publicou uma transcrição de uma conversa telefónica entre Camila e Carlos. A troca de palavras datava de 1986 e veio dar força à tese de que os dois mantinham um relacionamento enquanto casados com outras pessoas.

Foto Alberto Pezzali/Pool via REUTERS

Em 1996, o então príncipe Carlos assinou o divórcio com a princesa Diana; no ano anterior, Camila já se tinha divorciado. Estava tudo encaminhado para que pudessem, finalmente, oficializar o namoro. Mas a morte de Diana, em 1997, adiou os planos durante mais oito anos.

Durante esse tempo, Camila foi vilipendiada pela imprensa tablóide e pelos britânicos. “Fui escrutinada durante tanto tempo que tive de encontrar uma forma de viver com isso”, confessou em entrevista à revista Vogue a propósito dos seus 75 anos, em 2022.

Apesar de vir a reunir uma popularidade crescente nos últimos anos — muitos elogiaram-na por substituir Carlos III enquanto o rei foi tratado para um cancro —, Camila continua a reunir apenas 46% de popularidade, de acordo com as sondagens do YouGov. Carlos III reúne 56% de consenso, atrás da princesa Ana com 68 pontos positivos. Já Kate e William lideram o ranking com 71% e 69%, respectivamente.