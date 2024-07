Disneyland Paris será cenário para um desfile de moda pela primeira vez

A Disneyland Paris será palco de um desfile de moda pela primeira vez em mais de 30 anos. A marca francesa Coperni, conhecida pela experimentação tecnológica, acaba de anunciar que o parque de diversões será cenário para a próxima apresentação na Semana da Moda de Paris, a 1 de Outubro.

“É um sonho de infância tornado realidade. Crescemos no Sul de França e, quando éramos pequenos, a primeira visita a Paris não era para ver a Torre Eiffel, mas para ir à Disneyland”, celebra Arnaud Vaillant, co-fundador da Coperni, lançada em 2013 ao lado de Sébastien Meyer.

O objectivo é proporcionar “a experiência completa” com um transfer a transportar os convidados entre o estúdio da Coperni e o parque de diversões, explicam à revista Women’s Wear Daily. “Vai ser uma experiência única na vida. Eles [a Disneyland] nunca o fizeram antes, por isso é uma grande aposta para eles”, reforça o criador de moda.

A apresentação está marcada para as 22h, horário em que o complexo já está fechado aos visitantes — não ficou claro se o encerramento nesse dia terá de ser mais cedo para preparar o espectáculo. O desfile será na Terra da Fantasia, o segmento “dedicado aos contos e lendas da infância”, onde fica o Pavilhão das Princesas, lê-se no site do parque. Já os bastidores, onde se penteiam, maquilham e vestem as modelos, ficarão na Pousada da Cinderela.

E serão as princesas a inspirar a colecção da Coperni, adiantou Vaillant. “É claro que lhe daremos o toque Coperni, com uma abordagem de uma forma fresca, contemporânea, inovadora e tecnológica, mas gostamos sempre de fazer evoluir o estilo da mulher.” E, “como podem imaginar”, promete-se “o lado mais glamoroso” da etiqueta, que já chocou o mundo da moda ao criar um vestido em spray no corpo de Bella Hadid ou ao fazer uma mala com 99% de ar e 1% de vidro.

Não foram revelados mais detalhes sobre a colecção, ainda que Arnaud Vaillant tenha adiantado que está planeado um cocktail de boas-vindas no Disneyland Hotel, que reabriu em Janeiro, depois de dois anos de remodelações. Depois do desfile, a festa será na Discoveryland, onde fica a famosa montanha-russa Space Mountain.

O fascínio pela Disney não vem apenas da infância do duo de designers, mas também da inspiração na história de vida do fundador, Walt Disney, que morreu em 1966. “Foi um grande inovador e foi um dos primeiros a revolucionar a animação e o cinema, mas também os parques temáticos, com novas tecnologias”, elogia Sébastien Meyer. “Classifico Walt Disney ao lado de pessoas como Steve Jobs. Eram visionários.”

Apresentar uma colecção na Disneyland, insistem, é também uma forma de chegar a um público mais vasto. “A moda pode ser um pouco snobe. Gostamos de a trazer para um palco maior”, termina Arnaud Vaillant.

Esta não é a primeira vez que a Coperni organiza um desfile de moda num local insólito. Durante a pandemia de covid-19, em Março de 2021, a apresentação foi feita em formato drive-in com os convidados sentados em carros e as modelos a desfilarem na AccorHotels Arena, habitualmente palco de grandes espectáculos musicais. No ano anterior, também colocaram a passerelle no topo da Torre de Montparnasse, o edifício mais alto de Paris.

Para a Disney, a ligação à moda não é uma novidade. Este ano, a Balmain lançou uma colecção a propósito dos 30 anos de O Rei Leão. Em 2023, quando a Disney celebrou 100 anos, o director criativo da Schiaparelli, Daniel Roseberry, e o artista japonês Nigo da Kenzo também desenharam peças comemorativas.

Desde a abertura em 1992, o parque de diversões de Paris já recebeu 375 milhões de visitantes. E está a preparar novidades com a remodelação do parque secundário, o Walt Disney Studios, que passará a chamar-se Disney Adventure World, com novas diversões dedicadas ao universo Frozen na Primavera de 2025.