Armeira de Rust pede libertação após caso contra Alec Baldwin ter sido arquivado

LUIS SANCHEZ SATURNO/POOL VIA REUTERS

As acusações contra o actor Alec Baldwin, que enfrentava um julgamento por homicídio incvoluntário, foram retiradas porque os procuradores ocultaram provas relacionadas com a incidente de 2021.

Hannah Gutierrez, a responsável pelas armas no cenário de Rust, que foi considerada culpada de homicídio involuntário e condenada a 18 meses de prisão no caso da morte da directora de fotografia Halyna Hutchins, em 2021, apresentou, nesta terça-feira, uma moção para que a sua condenação seja revogada. O apelo surge depois de as acusações contra o actor Alec Baldwin terem sido retiradas pelos promotores que ocultaram evidências ligadas ao incidente.

Um advogado de Gutierrez disse que as provas enterradas de munições activas e outras informações ocultadas dos advogados de defesa eram motivos para a anulação ou para um novo julgamento.

Se Gutierrez for bem-sucedida na sua moção, isso marcará o desfecho do processo criminal do Novo México contra a armeira e Baldwin pela morte de Hutchins.

A moção seguiu-se ao arquivamento das acusações contra Baldwin durante o seu julgamento na sexta-feira, quando uma juíza decidiu que os procuradores esconderam deliberadamente a existência de munições entregues à polícia que poderiam revelar a origem da bala que matou Hutchins.

A directora de fotografia ucraniana morreu quando a arma de Baldwin disparou um projéctil carregado inadvertidamente por Gutierrez, enquanto o actor preparava uma filmagem numa igreja no cenário do filme, a sudoeste de Santa Fé, no Novo México.

Foto O actor norte-americano Alec Baldwin abraça o seu advogado Alex Spiro depois de o julgamento por homicídio involuntário ter sido anulado por uma juíza na sexta-feira RAMSAY DE GIVE/Pool via REUTERS

Na moção de Gutierrez, o advogado Jason Bowles afirmou ter contactado a procuradora do Estado Kari Morrissey em Janeiro, solicitando que o FBI testasse as balas reais que acabaram por ser entregues à polícia a 6 de Março, dia em que Gutierrez foi condenada.

Bowles disse que Morrissey respondeu dizendo que não tencionava recuperar as balas ou testá-las, uma vez que tinham um aspecto diferente das seis balas encontradas no cenário de Rust.

Três das munições entregues por Troy Teske, um amigo do padrasto de Gutierrez, eram semelhantes às munições encontradas no cenário de Rust. Bowles enumerou outros casos em que os procuradores não revelaram provas aos advogados de defesa, incluindo uma entrevista com o fornecedor de adereços de Rust, Seth Kenney, e um relatório suplementar sobre a arma de Baldwin, elaborado pelo perito em armas de fogo Lucien Haag.

A juíza Mary Marlowe Sommer deve agora marcar uma audiência sobre a moção de Gutierrez.