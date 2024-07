Em Sines, as Tasquinhas são outro festival

Do choco frito e polvo globais à caldeirada do Raspa o Tacho ou às bifanas do Partido Comunista, das sardinhas ao kebab. São Tasquinhas, senhores, todas juntas com vistas baía e porto de pesca.

Não falta animação em Sines em Julho: está aí o Festival Músicas do Mundo, que atrai milhares à cidade da costa alentejana e a Porto Covo, e, ao mesmo tempo, decorre outro festival, mas especialmente à mesa, o das tasquinhas.

Enquanto as músicas do mundo invadem a zona de 20 a 27, as Tasquinhas de Sines já se podem provar e até princípios de Agosto (dia 3).

Com vista para a baía e porto de pesca, as tasquinhas estão na Avenida Vasco da Gama, num recinto onde não faltam petiscos variados e animação todos os dias (concertos às 22h, com a música popular em destaque).

Foto O recinto das Tasquuinhas dr

Organizado pela autarquia, o evento, que também tem como pilar "valorizar os produtos regionais", distingue-se por todas as tasquinhas apresentarem "pelo menos, dois pratos com produtos típicos da gastronomia de Sines" (quase todos vão pelo polvo e búzios, sardinhas e marisco, caldeirada).

O recinto das Tasquinhas abre das 12h às 2h, mas durante o Festival Músicas do Mundo o horário de encerramento será adaptado aos concertos.

Foto Também este é um festival de músicas dr

Já quanto às estrelas do festival das tascas, assinale-se que, entre elas, também há muito mundo, numa oferta democrática e ecléctica: estão presentes desde a tasquinha dos escuteiros à tasquinha do Partido Comunista Português, passando pela Academia de Ginástica, Casa do Benfica de Sines, Raspa o Tacho, Fast Açaí, Sines Kebab House, Seafood Lovers, Tipicamente Pires, Dona Neusa Hamburgueria, Singh da Dhaba, Pizza & Kebab - O Bar da Preta, Sabores Regionais do Alentejo, Pé na Areia, Doces da Nossa Terra e a gelataria Hatrês.

Como exemplos da pesticada, vamos do choco frito e sopa de cação à espetada de gambas com secretos, sardinhas, feijoada de choco, grelhada mista (todos na Academia de Ginástica, que com tal ementa espera-se que também ofereça aulas). Entre outros, na Casa do Benfica pode comer-se também um bacalhau à Benfica, polvo e búzios. A ementa mais substancial é a do Raspa o Tacho, é mesmo à grande: da cataplana de polvo e polvo à lagareiro, ao ensopado de borrego, cabrito no forno, feijoada de búzios ou caldeirada de peixe.

Foto dr

À volta não faltam desde falaféis a kebabes, pizzas e burgueres, mas também secretos de porco preto, queijos e enchidos alentejanos (no Sabores do Alentejo). Até cachupas e muambas (no Tipicamente Pires).

Já na tasquinha do Partido Comunista Português anunciam-se saladas frias, choco frito, bifanas, sopa, salgados, pratos de polvo e de búzios.