Um dia em Castelo Mendo com os melhores guias do mundo

Já aqui o escrevemos uma vez e repetimo-lo agora. Na aldeia de Cabreira, município de Almeida, estão os melhores guias e mestres artesãos que nos passaram pelas mãos — talvez os melhores do mundo — pela simplicidade com que nos explicam a paisagem e pela forma desarmante com que nos ensinam.

Eles são os utentes da ASTA, Associação Sócio Terapêutica de Almeida fundada em 1998 com o objectivo de oferecer às pessoas necessitadas de cuidados especiais (essencialmente jovens a partir dos 18 anos com deficiência intelectual e multideficiência) uma alternativa de vida válida e plena de sentido, um grupo de pessoas que há pouco mais de um ano criou o Contigo, Há Descoberta, um projecto que pretende "transformar deficiências em eficiências", aproveitando a paisagem que têm à disposição.

Trata-se de turismo inclusivo, social e de natureza integrado nas respostas sociais já dadas pela instituição e cuja identidade se reflecte num conceito de cinco S: silêncio, saberes, sabores, simplicidade e sustentabilidade.

Foto O pôr-do-sol desde o ponto mais alto de Castelo Mendo ADRIANO MIRANDA

Com as temperaturas a subir, a ASTA assinalou na agenda alguns dias para descobrirmos a aldeia histórica de Castelo Mendo sob orientação dos guias companheiros, aproveitando a oportunidade para um mergulho no rio Côa (com direito a stand up paddle com monitor certificado) e uma pausa para um almoço em formato piquenique na margem do rio. "Depois disso? Iremos relaxar, despertar os sentidos e conectar-nos com a natureza num banho de floresta."

O programa acontecerá no dia 28 de Julho (entre às 9h30 e às 18h) e no 3 de Agosto, sendo que no final do mês de Setembro haverá uma actividade com um programa diferente.

As marcações devem ser feitas através do formulário online, por telefone (271 581 562) ou via e-mail.