Capri regressa como SUV coupé e 100% eléctrico

O Ford Capri do século XXI é um SUV coupé, de cinco portas e cinco lugares, que se apresentará apenas com mecânica 100% eléctrica.

O nome Capri não será uma novidade para quem acompanha a Ford, mas do ícone da década de 1970 sobrou apenas o nome — e alguns trejeitos atléticos. De resto, é um veículo totalmente novo que a Ford revelou e que deverá chegar aos mercados entre o final deste ano e o arranque de 2025.

Com 4,63m de comprimento, 1,87m de largura e 1,63m de altura, o Ford Capri do século XXI é um SUV coupé, de cinco portas e cinco lugares, que se apresentará apenas com mecânica 100% eléctrica, em duas declinações, ambas de longo alcance: de tracção traseira (Extended Range RWD) e integral (Extended Range AWD).

A primeira, a debitar 210 kW (286cv), contará com um motor, montado atrás, e uma bateria de 77 kWh, permitindo uma autonomia WLTP de 627 quilómetros; a segunda, com dois motores, um em cada eixo, apresenta-se com potência de 250 kW (340cv) e com uma bateria ligeiramente maior para compensar o mais elevado consumo derivado da maior potência: 79 kWh, a admitir um alcance de 592 quilómetros.

As prestações (o RWD vai de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos; o AWD consegue-o em 5,3 segundos — ambos aceleram até aos 180 km/h) são condizentes com a forma como o automóvel se apresenta, com linhas atléticas e traços a sublinharem um certo dramatismo. O interior, promete-se, é generoso em espaço para os cinco ocupantes, mas também para bagagens (a mala arruma 572 litros; 1510l, com a segunda fila de bancos rebatida).

O equipamento de série não se coibirá de apresentar, além do essencial, mimos ao gosto dos europeus, como bancos dianteiros com massagens, além de se apresentarem ventilados e aquecidos, assim como o volante. O topo de gama incluirá equipamentos superiores, como um sistema áudio B&O de 10 altifalantes.

O Ford Capri, que tem como base a plataforma MEB do Grupo VW, será fabricado em Colónia, Alemanha, de onde também sai o Explorer. Para já, ainda não foram revelados preços.