Mercado dos táxis perdeu quase seis mil motoristas em três anos

Em 2020, ano em que se iniciou a pandemia de covid-19, o mercado do táxi contava com 26.984 motoristas habilitados para este transporte público. No final do ano passado, de acordo com os dados do Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) disponibilizados ao PÚBLICO, esse universo tinha descido para 21.217 motoristas, o que representa uma queda de 21,4% entre 2020 e 2023 – equivalente a menos 5767 motoristas. Isto, apesar de sinais de alguma recuperação, já que em 2022 chegou a haver 20.224 motoristas registados no IMT.

