Inflação abranda para 2,5% na zona euro em Junho

Taxa tinha sido de 2,6% em Maio e compara com 5,5% um ano antes. Na União Europeia, inflação recuou de 2,7% para 2,6% entre Maio e Junho últimos.

A taxa anual da inflação abrandou para os 2,5% em Junho na zona euro, divulgou esta quarta-feira o Eurostat, confirmando a estimativa já avançada e indicando ainda um recuo do indicador para os 2,6% na União Europeia (UE).

Nos países da área do euro, a taxa de inflação anual de Junho compara-se com a de 5,5% homóloga e a de 2,6% de Maio.

No conjunto dos 27 Estados-membros, o indicador recuou para os 2,6% face a Junho de 2023 (6,4%) e também à inflação anual registada em Maio (2,7%).

A taxa de inflação subjacente (que exclui bens mais voláteis como energia e alimentos não processados), por seu lado, abrandou para os 2,8% em Junho, face aos 6,8% homólogos e aos 2,9% de Maio.

As menores taxas de inflação, medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC, que permite comparar entre os países da União), observaram-se, em Junho, na Finlândia (0,5%), Itália (0,9%) e Lituânia (1,0%). As maiores foram registadas na Bélgica (5,4%), Roménia (5,3%), Espanha e Hungria (3,6% em ambos os Estados-membros).

Em Portugal, o indicador, medido pelo IHPC, abrandou para os 3,1%, face aos 4,7% de Junho de 2023 e aos 3,8% registados em Maio.

Comparando com Maio, a inflação anual recuou em 17 Estados-membros, manteve-se num e subiu nos outros nove.