Sporting volta a empatar na pré-época

O ataque do Sporting tem sido o foco de todas as novelas de mercado neste Verão em que se prepara uma recandidatura ao título e um regresso à Liga dos Campeões? Gyökeres, o super-sueco goleador e assistente, fica ou não fica? Ioannidis, o grego, será o substituto do agora “mexicano” Paulinho? Há outras opções, ou não? A verdade é que Rúben Amorim levou a equipa para o estágio no Algarve com o ataque incompleto (Gyökeres ainda não está apto), mas com o objectivo de fazer audições entre muitos jovens da formação para descobrir mais um avançado para o plantel principal. E não só.

Nesta quarta-feira, os “leões” cumpriram com muito brio mais um jogo treino da pré-época, apesar do empate (2-2) com o Union Saint-Gilloise, vice-campeão belga que irá ter o seu primeiro jogo oficial no próximo sábado (Supertaça). Naquele que foi o primeiro jogo com direito a público nas bancadas e transmissão televisiva, foi um Sporting de coisas novas e coisas velhas.

Entre as novidades, um guarda-redes, Vladan Kovacevic, competente a jogar com os pés e a fechar a sua baliza (mas que não ficou isento de culpas no segundo golo), mais um médio, Mateus Fernandes, que está com vontade de agarrar um lugar, e um avançado, Rafael Nel, que, à falta de outros, aproveitou a oportunidade.

Entre o que não foi novidade, todos os outros que jogaram de início a dar continuidade ao que o Sporting pretende continuar a ser, uma equipa com rotinas e com paciência. Não se pode pedir ainda muito a este “leão” neste momento, mas o treino cumpriu o que se pretendia, reactivar parcerias entre os que já se conhecem e ir integrando os que chegaram agora.

O Sporting tinha tido um jogo na parte da manhã (2-0 ao Portimonense) e nenhum dos participantes nesse jogo ficou para a noite. Na primeira parte, houve muito Morita no meio-campo, bem acompanhado por Mateus, e boas parcerias nas alas (Nuno Santos e Matheus na esquerda, Geny e Trincão na direita).

"Onze" inicial Kovacevic, Eduardo Quaresma, Diomande, Matheus Reis, Geny Catamo, Nuno Santos, Morita, Mateus Fernandes, Trincão, Pedro Gonçalves e Rafael Nel.

Os “leões” tiveram bons envolvimentos ofensivos, mas só chegaram ao golo no último minuto. Nuno Santos fez um cruzamento perfeito, a bola chegou a Morita, mas o remate saiu à figura de Moris. O guardião luxemburguês não segurou e a bola foi ter com Rafael Nel, que só teve de encostar - o jovem “leão” estava mesmo no sítio certo à hora certa.

Sem qualquer alteração para a segunda parte, o Sporting continuou a exercer domínio no jogo e chegou aos 2-0 aos 54’, numa grande jogada de Mateus Fernandes (que foi um dos melhores em campo). O ex-Estoril tirou dois adversários do caminho, avançou até à área e deixou para Pedro Gonçalves fazer o golo.

Ao contrário do Sporting, que jogou com o mesmo “onze” quase até ao fim, a formação belga fez muitas substituições e essa frescura acabou por ter efeitos aos 73’, com um grande golo de Sadiki, de fora da área – na génese da jogada estava um fora-de-jogo que não foi assinalado. Foi o primeiro golo que os “leões” sofreram nesta pré-época, mais fruto de cansaço do que outra coisa. E ainda iriam sofrer outro pelos mesmos motivos já perto do final, por Promise David, num lance em que Kovacevic se precipitou a sair da baliza.

Ficava fechado o quarto encontro de preparação do Sporting para 2024-25, depois de um outro empate com o Estoril (0-0) e de um triunfo sobre o Torreense (3-0), antes da dupla missão desta quarta-feira.