Quinta na TV: espaço para Billie, Gilmário e Cobra Kai

CINEMA

Pokémon: Detective Pikachu

Cinemundo, 21h

Na cidade de Ryme City, humanos convivem pacificamente com pokémons. Quando um detective desaparece sem explicação, o seu filho decide investigar por conta própria. É então que se depara com um aliado inesperado: Pikachu, um pequeno pokémon amarelo com quem consegue comunicar. Inspirado nos desenhos animados japoneses que fizeram furor no final da década de 1990, o filme de Rob Letterman combina imagem real e animação.

Mães à Solta

AXN Movies, 21h10

Com Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn e Christina Applegate, uma comédia malcomportada de Jon Lucas e Scott Moore (que escreveram A Ressaca) sobre um grupo de mulheres que resolve libertar-se das culpas e pressões associadas à síndrome de mãe perfeita – uma decisão que acaba por lhes escapar ao controlo. A sequela, com as exigências exponenciadas pela aproximação do Natal, é emitida amanhã, à mesma hora.

Revolução (sem) Sangue

Max, streaming

Apesar de pouco se falar nisso, a liberdade custou a vida a cinco pessoas – entre as quais um soldado, um estudante universitário e um funcionário administrativo – surpreendidas pelas balas da DGS (a polícia política criada, em 1969, para substituir a PIDE), durante o cerco ao seu quartel-general na Revolução dos Cravos.

Com realização de Rui Pedro Sousa, que co-escreve o argumento com Amp Rodriguez e se inspira num livro do jornalista Fábio Monteiro, este filme tem por base factos reais e segue os passos das vítimas entre os dias 24 e 26 de Abril de 1974, do arranque da revolução até à data dos seus funerais.

SÉRIE

Cobra Kai

Netflix, streaming

Mais de 30 anos depois do filme Karate Kid - Momento da Verdade, que opunha o “vilão” Johnny Lawrence (interpretado por William Zabka) ao recto e pródigo Daniel LaRusso (Ralph Macchio), os actores voltaram às suas personagens. Agora na meia-idade, o discípulo de Mr. Miyagi é a encarnação do sucesso, enquanto Johnny é o fura-vidas solitário (mas ainda com uns golpes na manga) que passa para o lugar de underdog.

A Netflix estreia hoje a sexta e derradeira temporada da série. Serão 15 novos episódios, disponibilizados em três tranches: a primeira, hoje; a segunda, no final de Novembro; a terceira, no ano que vem.

COMÉDIA

Gilmário Vemba na Altice Arena

RTP1, 22h45

Registo do espectáculo que Gilmário Vemba deu na sala lisboeta – entretanto renomeada Meo Arena – que encheu para o ver a 1 de Dezembro de 2023. Foi o culminar da digressão Temas, que levou o humorista angolano a visitar mais de 80 cidades, sempre com novas piadas na bagagem.

DOCUMENTÁRIOS

Mayday, Desastres Aéreos: Casos Especiais

National Geographic, 22h10

Aterra no National Geographic a sexta temporada da série documental que analisa as causas de grandes desastres do mundo da aviação, recorrendo a reconstituições, simulações, testemunhos e depoimentos de investigadores e especialistas. Há novos casos especiais – três por episódio – para investigar a cada quinta-feira. O primeiro é dedicado a Problemas de inclinação.

Billie

RTP2, 22h54

Nos anos 1970, a jornalista Linda Lipnack Kuehl gravou mais de 200 horas de entrevistas com músicos, amigos, familiares e amantes de Billie Holiday (1915-1959), lenda do jazz e uma das vozes mais amadas do século XX. Esse material tinha como objectivo uma biografia que Linda nunca chegaria a completar. O realizador James Erskine misturou essas entrevistas com imagens de arquivo, dando origem a este documentário revelador de uma nova dimensão da mulher e da artista.

Wild Wild Space

Max, streaming

A corrida ao espaço e o que se pode fazer por lá é o foco deste documentário de Ross Kaufman, mais especificamente os esforços dos empreendedores rivais da área dos foguetões Chris Kemp, fundador da Astra, e Peter Beck, da Rocket Lab. Ambos tentam lutar contra o domínio que Elon Musk tem na área. É baseado no livro When the Heavens Went on Sale, do jornalista Ashlee Vance.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h06

O filósofo e cientista político Viriato Soromenho-Marques é chamado a partilhar com o jornalista Vítor Gonçalves a sua perspectiva do recente atentado contra o ex-Presidente dos EUA Donald Trump. A entrevista aflora os antecedentes da violência e polarização na sociedade norte-americana e as possíveis traduções desse episódio no resultado das eleições presidenciais que se avizinham.