Quarteto do baterista Mário Costa leva Chromosome à Casa da Cerca em Almada

O quarteto do baterista e compositor Mário Costa, com o seu novo disco Chromosome, actua nos Concertos ao Pôr do Sol da Casa da Cerca, em Almada, no dia 27 de Julho

Iniciada em Maio, a 10.ª edição do ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, anuncia agora o terceiro concerto da programação. Será no dia 27 de Julho, às 21h30, nos chamados Concertos ao Pôr do Sol, e desta vez o palco está entregue ao baterista e compositor Mário Costa, que apresenta em quarteto o seu mais recente trabalho, Chromosome. Com Mário Costa (bateria) estarão os franceses Benoît Delbecq (piano, sintetizadores e samplers), e Bruno Chevillon, (contrabaixo) e o brasileiro Gileno Santana (trompete), que substitui, por razões de agenda, o trompetista vietnamita-americano Cuong Vu, que gravara no disco.

Antes, a partir das 19h, como parte dos Concertos ao Pôr do Sol 2024, ouvir-se-ão músicas escolhidas, a cargo de personalidades convidadas, entre actores, músicos, escritores, artistas, etc. Desta vez, a convidada é a cantora e compositora angolana Aline Frazão. Tal como nas edições anteriores, a entrada é gratuita, sujeita apenas à lotação do espaço.

Nascido em 1986, em Viana do Castelo, Mário Costa começou aos 7 anos a estudar bateria, num percurso de aprendizagem que, segundo a sua biografia oficial, passou pela Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, onde estudou percussão, e pela ESMAE, que o diplomou em Jazz. Posteriormente, rumou aos Estados Unidos, onde teve aulas particulares com Iann Froman, Ari Hoening, Eric Harland, Rodney Green, John Riley e Hal Crook, assistindo a vários workshops. Partilhou o palco com músicos como, entre outros, John Taylor, John Beasley, Yaron Herman ou Andy Sheppard, cujo novo quarteto inglês integrou, assim como o grupo Sfumato, actuando com figuras de primeiro plano no jazz mundial como Michel Portal, Joachim Kühn e Wynton Marsalis.

Em Portugal, e ainda segundo a sua biografia, colaborou “com vários músicos de diferentes gerações, desde João Mortágua ou Hugo Carvalhais a Carlos Bica ou Mário Laginha”. Baterista e compositor, Mário Costa tem acompanhado ao longo dos anos músicos como António Zambujo, Miguel Araújo ou Ana Moura, mas foi na área do jazz que se estreou em nome próprio, em 2018, com o disco Oxy Patina, gravado em trio com dois nomes destacados do jazz europeu, o pianista francês Benoît Delbecq e o guitarrista alemão Marc Ducret.

O seu trabalho mais recente, que é também o seu segundo álbum a solo, Chromosome, foi lançado em Janeiro de 2023 com chancela da editora portuguesa CleanFeed e, gravado em quarteto, foi distinguido como “Grupo do Ano” nos prémios RTP/Festa do Jazz 2023. Em 2024, Mário Costa recebeu, de novo, o título de “Músico de Jazz do Ano”, atribuído por um júri de 13 personalidades ligadas ao jazz, a convite da revista jazz.pt.

O próximos concertos do programa deste ano, ao ritmo de um por mês, levarão à Casa da Cerca o cantor e compositor Paulo Ribeiro (de Beja) com o grupo coral Cantadeiras de Essência Alentejana (Almada) (31 de Agosto), o hip hop de DJ Ride (28 de Setembro) e a cantora e violoncelista e clarinetista Sandra Martins (26 de Outubro). Até agora, actuaram nesta 10.ª edição Marco Oliveira e Ana Sofia Paiva, com o espectáculo Paz, Poeta e Pombas, a celebrar a obra de José Afonso (25 de Maio); e o sexteto Gume (29 de Junho).

Criado em 2015, o ciclo Há Música na Casa da Cerca resulta de uma parceria entre a Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea e a editora e produtora discográfica PontoZurca.