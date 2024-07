Arnaldo Antunes e Vitor Araújo levam Lágrimas no Mar ao Capitólio e ao Mimo

Não é uma estreia, é um regresso. Mas para quem perdeu os concertos de Arnaldo Antunes com o pianista Vitor Araújo em Portugal, em Junho de 2022 (Porto, Serpa, Coimbra e Lisboa), será uma oportunidade única para ver dois grandes músicos brasileiros num formato que, para Arnaldo, dos Titãs aos Tribalistas ou mesmo a solo, era uma novidade absoluta: um concerto de voz e piano. Desta vez, numa nova digressão europeia do projecto Lágrimas no Mar (que já deu origem a um disco de estúdio e outro ao vivo), poderão vê-los e ouvi-los esta quinta-feira no Capitólio, em Lisboa (21h30), e domingo, dia 21, no festival Mimo de Amarante (no Cine-Teatro, às 19h30).

