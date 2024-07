Espanha foi o país que mais emigrantes portugueses cativou em 2022

Tínhamos a estimativa de que, em 2021, teriam saído 60 mil portugueses do país, mas o relatório do Observatório da Emigração, agora divulgado, actualiza esses dados: foram, afinal 65 mil e estima-se que no ano seguinte, em 2022, esse número tenha subido para 70 mil. Nesse ano, o Reino Unido continuou a sua tendência de quebra na atracção dos emigrantes nacionais, como consequência do “Brexit”, e Espanha foi o destino mais procurado. Em 2022, mais de 11 mil portugueses escolheram o país vizinho como nova morada. Desses, 9253 tinham entre 15 e 39 anos.

