Saúde: o maior problema para os portugueses, até na hora de pagar despesas

Portugueses estão mais preocupados com a saúde e a credibilidade dos políticos e menos com a governação e a corrupção face a 2023. Imigração entrou para a lista de problemas mais apontados.

A saúde é o principal problema do país para os portugueses, que sentem hoje mais dificuldades a pagar despesas nesta área do que tinham no ano passado. Já a preocupação com a governação (a principal questão apontada em 2023) caiu para um discreto sétimo lugar, ao passo que a imigração entrou na lista de problemas apontados. Conclusões de uma sondagem do Cesop - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica para a RTP, a Antena 1 e o PÚBLICO, numa altura em que o Parlamento se prepara para debater o estado da nação.