Orçamento acelera: Marcelo quer entendimento “com tempo” e Governo convoca partidos

Uma hora depois de o Presidente da República ter instado, em directo nas televisões, os partidos e o Governo a dialogarem "com tempo" sobre o Orçamento do Estado para 2025, o gabinete do primeiro-ministro divulgou uma nota de agenda em que anuncia que Luís Montenegro vai receber todos os partidos com assento parlamentar nesta sexta-feira. As reuniões começam pelas 10h, com o PAN e seguem até ao fim da tarde, à cadência de uma hora, com os partidos por ordem crescente de representatividade, e a terminar com a coligação PSD/CDS-PP.

Sem querer fazer sugestões sobre "o momento, a forma, com que contactos - porventura discretos - e as questões" a debater no processo negocial sobre o Orçamento do Estado para 2025, o Presidente da República desejou que os líderes partidários aproveitem bem o "muito tempo" que ainda têm até Outubro para "poderem falar e se criar um ambiente favorável a um orçamento que passe". Até porque um orçamento aprovado é "importante" para a estabilidade económica, política e financeira portuguesas, realçou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas à margem do EurAfrican Forum 2024, que se realizou na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos.

"Vejo com bons olhos tudo o que significa, da parte dos líderes partidários e dos partidos, uma abertura ao diálogo com tempo. Estamos em Julho e as votações serão só em Outubro e Novembro; isso permite que haja ultrapassagem de ruídos e se crie um clima favorável à passagem do orçamento", apontou o chefe de Estado. "Aquilo que o Presidente pode fazer é, nas decisões que venha a tomar daqui até lá sobre leis, pensar naquilo que é melhor para criar um clima favorável à passagem do orçamento", acrescentou, como que deixando no ar que pode ajudar o Governo.

Para quem possa estar a pensar em acusá-lo de ter uma atitude diferente de 2021 caso o orçamento seja chumbado e, na sequência disso, não dissolva o Parlamento (como fez há três anos), Marcelo Rebelo de Sousa já tem as justificações. Argumenta que agora é mais importante ter um orçamento aprovado para que o país tenha estabilidade numa altura em que "a situação mundial é tão imprevisível", apontando o novo ciclo europeu, as eleições em grandes Estados-membros e a formação de novos governos.

Recorda que em 2021, no debate que se gerou no Conselho de Estado, "houve uma maioria esmagadora, com poucas excepções, favorável a esse entendimento" de que o país devia ter orçamento aprovado. "Agora há mais razões do que havia: naquela altura não havia guerra, hoje há; naquela altura não havia Médio Oriente [conflito na Faixa de Gaza], agora há: não havia a imprevisibilidade das eleições dos EUA, agora há; naquela altura não havia um novo ciclo europeu e agora há e com imprevisibilidade." Questionado pelos jornalistas se o país deve então viver em duodécimos no caso de o orçamento chumbar, esquivou-se: "Não quero dizer mais do que disse."

"Noutra situação diferente, em que não se vivesse o que se vive no mundo, podia discutir-se [não haver orçamento aprovado], mas eu sempre defendi a importância do Orçamento do Estado e agora por maioria de razão", insiste. Marcelo vinca que "tudo o que depender de nós que possa contribuir para aumentar a estabilidade é bom; tudo o que significa não aumentar a estabilidade é mau."

E coloca-se também a si nesse campo ao defender que "se deve fazer tudo para o orçamento passe" e ao admitir que "o Presidente, naquilo que diz e no que não diz, deve ser factor de estabilidade". "Por isso tenho falado muito pouco​. Porque entendo que é um período em que falar pouco ajuda a entendimentos muitos.​"

Sobre os diplomas do IRS, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não chegaram a Belém todos ao mesmo tempo e que, por isso, os prazos de análise são diferentes. No entanto, os decretos que alteram a tabela e as deduções específicas já passaram o prazo para o Presidente pedir a fiscalização da constitucionalidade sobre a eventual violação da norma-travão. "Tentei vê-los em conjunto, estou a vê-los em conjunto e tenciono ter uma decisão sobre os seis na próxima semana."