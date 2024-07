Justiça favorece políticos e os magistrados na política deviam ter “período de nojo”

O estudo de opinião sobre o estado actual da justiça feito para o Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS) do Iscte destaca questões que tentam avaliar a percepção das relações entre a política, a sociedade e a Justiça. Segundo o Relatório das Políticas Públicas 2024 – Inquérito sobre a Justiça, 74% dos inquiridos consideram que os mais pobres recebem um tratamento perante a justiça pior do que o resto das pessoas, que 55% das minorias também são tratadas desfavoravelmente e que, em contraste, as pessoas com cargos políticos (72%) são favorecidas pelo sistema judicial.

