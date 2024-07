Reforma da justiça: faltam adultos na sala

Está hoje mais do que generalizada a inquietante sensação de que a Operação Influencer é um mero gigante com pés de barro. Devo confessar que, à luz de tudo o que até hoje sabemos, consciente de que não saberemos tudo, é também essa a minha convicção. O bom senso e a proporcionalidade, que não são incompatíveis com o dever de escrutinar e de investigar sem olhar a quem, parecem ter vindo paulatinamente a ceder terreno a um instinto populista e persecutório, a uma visão absolutamente puritana e moralista sobre o exercício de funções públicas e a uma desconfiança instintiva sobre a classe política que são tudo menos salutares (o caso do presidente da Câmara de Sines é, neste quadro, particularmente paradigmático).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt