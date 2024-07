À justiça não basta ser séria, é preciso parecê-lo

Esta percepção negativa nem resulta tanto do contacto e das experiências que os portugueses têm com a justiça, mas antes do conhecimento que os inquiridos vão obtendo dos casos mais mediáticos.

O estudo do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Iscte sobre o estado da justiça, que hoje o PÚBLICO revela, mostra que o sector tem uma imagem negativa junto dos portugueses e que estes consideram que a responsabilidade é de quem está dentro do sector ou de quem influencia o seu funcionamento. A saber: juízes, procuradores e governos.