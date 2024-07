Eleição decidida? “Ainda estamos no minuto 22 deste jogo”

As eleições presidenciais norte-americanas de Novembro ainda não têm desfecho garantido, apesar da atmosfera triunfalista e do clima de unanimidade que marcam a convenção republicana de Milwaukee, na ressaca do atentado falhado contra Donald Trump e perante a incógnita em torno da recandidatura de Joe Biden. Di-lo Scott Klug, antigo congressista republicano pelo Wisconsin, ex-jornalista e actual lobista, questionado pelo PÚBLICO, argumentando que a euforia dos apoiantes de Trump na convenção “não reflecte o sentimento generalizado do eleitorado”, e que as presidenciais estão nas mãos de indecisos e independentes num número restrito de pontos no mapa nacional.

