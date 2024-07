Polícia investiga morte misteriosa de seis estrangeiros em hotel de Banguecoque

Ainda não são conhecidas as causas das mortes. Autoridades procuram uma sétima pessoa que não deu entrada no hotel.

A polícia tailandesa está a investigar os contornos da morte de seis cidadãos estrangeiros cujos corpos foram encontrados esta terça-feira, 16 de Julho, num quarto de um hotel de luxo em Banguecoque, na Tailândia. As autoridades estão à procura de uma sétima pessoa relacionada com o incidente.

As seis vítimas, de ascendência vietnamita, duas das quais com passaportes norte-americanos, deram entrada no hotel Grand Hyatt Erawan, na capital tailandesa, em dois momentos distintos, depois de terem chegado no sábado e no domingo, segundo informações dadas aos jornalistas pelo porta-voz da polícia, Thiti Saengsawang.

O grupo, composto por três homens e três mulheres, estava alojado em quartos diferentes, mas todos os corpos foram encontrados no mesmo espaço. O quarto não apresentava sinais de confrontos.

Foto O átrio do hotel Grand Hyatt Erawan, em Banguecoque NARONG SANGNAK/EPA

Numa primeira fase, o major-general da polícia Theeradej Thumsutheeh, chefe de investigação do Departamento de Polícia Metropolitana, disse que as seis vítimas pareciam ter sido envenenadas. No entanto, Thiti Saengsawang recuou nessa afirmação, não havendo certezas quando à causa das mortes.

“Houve intenção de lhes tirar a vida”, disse, acrescentando que, até ao momento, a polícia concluiu que nenhuma das vítimas "se magoou a si própria’".

Na suíte em que os corpos foram encontrados havia recipientes com comida, ainda selados com película aderente. A polícia partilhou imagens da comida de hotel, que parecia estar intocada. No entanto, seis chávenas parecem ter sido utilizadas, contendo resíduos no fundo, segundo o The New York Times, que cita Thithi Saengsawang.

Foto Comida encontrada pela polícia no quarto ROYAL THAI POLICE

As autoridades disseram ainda que as reservas no hotel eram para um grupo de sete pessoas, mas apenas cinco fizeram check-in. Uma das vítimas ainda está a ser identificada e a polícia está a procurar o sétimo indivíduo.

O alerta foi dado por volta das 17h30 locais (11h30 em Portugal continental), depois de os corpos terem sido encontrados por uma empregada de limpeza do hotel. A polícia acredita que as vítimas estavam mortas há mais de 20 horas. Um homem e uma mulher parecem ter tentado dirigir-se à porta do quarto, mas caíram antes de a alcançar, disse o porta-voz da polícia.

"Estamos a seguir todos os passos desde que saíram do avião", acrescentou sobre a investigação. O Departamento de Estado norte-americano disse estar a "monitorizar de perto a situação" e pronto a "prestar assistência consular".

O primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, que visitou o hotel no final da terça-feira com altos funcionários da polícia, ordenou uma investigação rápida sobre o assunto, informou o governo num comunicado em que ordena que sejam tomadas medidas urgentes para evitar que o caso afecte o turismo do país.

O sector é um dos mais importantes da economia tailandesa, com o governo a estimar a chegada de 35 milhões de turistas este ano e gastos de mais de 1,2 biliões de baht (cerca de 30,5 mil milhões de euros). Em Outubro do ano passado, o turismo na cidade já tinha sido abalado devido a um tiroteio no Siam Paragon, considerado o centro comercial mais famoso da Tailândia e localizado perto do hotel agora em questão.

O Grand Hyatt Erawan é um hotel com mais de 350 quartos localizado numa zona turística popular de Banguecoque, conhecida pelas lojas de luxo e pelos restaurantes. A administração não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters.