O percurso de J.D. Vance, de “Never Trump” a candidato a vice-presidente

Quando Donald Trump se candidatou pela primeira vez à presidência dos EUA em 2016, um dos seus maiores críticos dentro do Partido Republicano foi J.D. Vance — na altura um jovem veterano do Exército norte-americano, licenciado pela Faculdade de Direito de Yale e investidor de risco de Silicon Valley que, em Junho desse ano, publicou Lamento de Uma América em Ruínas (Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, no título original), sobre a sua educação nos Apalaches e no chamado “Rust Belt” (a “cintura da ferrugem” que antes se chamava “Steel Belt”, ou “cintura do aço”, uma área dos Estados Unidos que sofreu com a desindustrialização).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt