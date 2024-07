Despiste aparatoso deixa autocarro atravessado num túnel em Barcelona

Seis pessoas ficaram feridas, três delas em estado crítico, depois de um autocarro com 47 pessoas a bordo ter ficado atravessado na entrada de um túnel na sequência de um aparatoso acidente em Pineda, na cidade espanhola de Barcelona. Os passageiros são 46 trabalhadores da Inditex (que inclui empresas com a Zara, Oysho ou a Massimo Dutti) que tinham sido recolhidas na Praça de Tetuan para serem levadas até um dos edifícios do grupo espanhol em Tordera, num percurso estimado de uma hora.

As três vítimas em estado crítico foram levadas de helicóptero para os hospitais de Vall d’Hebron, de Germans Trias i Pujol e de Trueta. Duas outras pessoas, uma delas em estado grave, foram transportadas para o Hospital de Blanes. Uma sexta vítima do acidente está a ser assistida num centro em Mataró. Todos os passageiros foram retirados do autocarro sem incidentes, mas o condutor precisou de ser desencarcerado.

Els ocupants de l'autobús, 47 persones amb el conductor, ja han estat evacuats del lloc de l'accident i treballem per retirar-lo de la zona.

Al pavelló Can Xaubet de Pineda de Mar, habilitat per atendre els passatgers amb @semgencat, s'hi han desplaçat 33 persones. #bomberscat pic.twitter.com/aeQaHAfk6Y — Bombers (@bomberscat) July 16, 2024

O acidente aconteceu esta manhã na auto-estrada C-32. A empresa responsável pelo autocarro, a Monbus, adiantou que "o veículo se desviou para a berma de rodagem e passou por cima do arco diagonal de betão à entrada do túnel", terminando numa pessoa quase vertical após o despiste, tal como mostram as imagens do acidente.

O trânsito está agora cortado no sentido Sul-Norte e a Protecção Civil está no local. Segundo os Bombeiros da Catalunha, as autoridades esperam agora pela chegada de um guindaste para levantar o autocarro e colocá-lo no chão.

Elisabet Megías, presidente da Câmara Municipal de Tordera, avançou que as autoridades estão a investigar o caso porque "falava-se de uma manobra estranha" — relatos esses que estão "a ser avaliados".

De acordo com o El País, há 10 bombeiros no local apoiados por 15 unidades do Sistema de Emergência Médica e dois helicópteros médicos. Foi também montado um hospital de campanha no pavilhão desportivo de Can Xaubet para tratamento dos feridos ligeiros. Serão 33 os passageiros que ficaram com ferimentos leves e serão, por isso, acudidos junto ao local do acidente, sem necessidade de se dirigirem imediatamente a um hospital.