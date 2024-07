Porto recebe sessões de cinema ao ar livre

A partir do último fim-de-semana de Julho, vários espaços públicos do município recebem o ciclo itinerante programado pela Câmara do Porto e Fundação Inatel.

O projecto Cinema Fora do Sítio celebra 25 anos mas o presente é para os cidadãos. De 26 de Julho a 31 de Agosto, com início marcado sempre às 22h00 e entrada gratuita, as praças, largos e jardins da cidade do Porto receberão 11 sessões. A iniciativa volta a combinar géneros cinematográficos populares, dirigidos aos mais diferentes públicos, para variados gostos e idades. Em comunicado, a Câmara do Porto refere que às sextas-feiras a oferta será mais variada, contudo, os sábados são “dedicados sobretudo às famílias, com filmes de animação dobrados em português”.

O início dá-se a 26 de Julho, na Alameda das Fontainhas, com uma sessão especial de homenagem ao realizador António-Pedro Vasconcelos, que faleceu este ano, com a projecção do filme Jaime, um dos mais emblemáticos. No primeiro fim-de-semana de Agosto, na Praça de D.João I, será exibido o êxito Furiosa: Uma Saga Mad Max, no dia 2. e no dia seguinte O Panda do Kung Fu 4, no Largo da Estação, em Campanhã. No fim-de-semana seguinte – 9 e 10 de Agosto – será a vez de a comédia entrar em palco. Todos menos tu será apresentado no jardim do Instituto Pernambuco Porto, perto do Teatro do Campo Alegre, e A Arca de Noé – A Aventura terá lugar nos Jardins do Palácio de Cristal.

16 e 17 de Agosto é a vez da zona ocidental da cidade. Na sexta-feira, será exibido Guerra Civil, no Jardim de Sobreiras e, no sábado, no Parque da Pasteleira, dedicado especialmente aos mais pequenos, Dragonkeeper – Ping e o Dragão. Já a noite de 23 de Agosto muda por completo o registo, recebendo o filme de terror Imaculada, no Quartel de Monte Pedral”. No dia 24, é a vez de Garfield, na Quinta do Covelo.

Por fim, no dia 30, o filme português Revolução (Sem) Sangue, será exibido no Largo do Amor de Perdição e no dia seguinte Gru – O Maldisposto 4, no Jardim de Sarah Afonso. Cada sessão terá disponíveis 500 lugares sentados, que serão ocupados por ordem de chegada, a partir das 21h30. Se as condições meteorológicas assim o obrigarem, as sessões poderão mudar de local.

O Cinema Fora do Sítio é uma iniciativa organizada pela Câmara do Porto, através da empresa municipal Ágora e a Fundação Inatel.