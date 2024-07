Até 2025, Câmara do Porto quer amarrar Avenida da Ponte ao projecto de Siza

Arquitecto tem um plano de 2000 para preencher vazio no centro da cidade. Vereador do urbanismo, Pedro Baganha, quer regressar ao documento, actualizá-lo e fazer dele um loteamento.

Há muito que o arquitecto Álvaro Siza Vieira deixara de ter esperança que o projecto que desenhou para a Avenida da Ponte, no Porto, em 2000, fosse retomado. O documento está na gaveta há 24 anos, mas o vereador da Câmara Municipal do Porto (CMP) com o pelouro do urbanismo, Pedro Baganha, quer retomar o assunto.