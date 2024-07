Assembleia Municipal do Porto aprova aquisição de parque para retirar carros da zona de Cedofeita

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, por maioria, a aquisição, por três milhões de euros, de um parque de estacionamento na zona de Miguel Bombarda, Cedofeita e Carlos Alberto, no centro histórico, para retirar os carros do espaço público. A aquisição do imóvel foi discutida numa reunião esta segunda-feira à noite, tendo a proposta sido aprovada, por maioria, com a abstenção da CDU.

Localizado na Rua do Instituto dos Cegos de S. Manuel, o parque tem três pisos e capacidade para 249 lugares de estacionamento. Insere-se numa zona onde existem vários equipamentos escolares, mas também o Centro Materno Infantil do Norte, o Museu Soares dos Reis, galerias de arte, Teatro Carlos Alberto e a futura estação de metro da linha Rosa.

Interpelado pelo deputado Rui Sá, da CDU, a explicar o enquadramento que justifica a compra do imóvel "numa zona com tantos parques e onde estudos dizem que a oferta é superior à procura", o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, assegurou que a intenção é retirar os carros, sobretudo de moradores, do espaço público. "As pessoas que ali vivem, na esmagadora maioria não têm garagens, mas têm carros", afirmou, acrescentando que a estratégia do município passa por "dar condições aos moradores" e ter uma "maior fruição do espaço público".

Considerando o valor da aquisição razoável, Rui Moreira disse ser intenção do município proibir o estacionamento naquelas artérias e avançar com um modelo de avença mensal para os moradores.

Tanto os deputados do PS, como do PSD, BE, PAN e movimento independente "Rui Moreira: Aqui Há Porto", concordaram com a aquisição e saudaram a importância da proposta para a fruição do espaço público. A par da aquisição do parque de estacionamento, a Assembleia Municipal do Porto aprovou, por unanimidade, a aquisição, por 1,46 milhões de euros, de três lotes na zona das Eirinhas, na freguesia do Bonfim, para ali construir habitação.