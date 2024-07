Índia: de um lado do rio, um luxuoso casamento; do outro, frustração e ruas inundadas

Na semana passada, em duas ruas de Bombaim, Índia, separadas por menos de um quilómetro, a vida foi perturbada por duas razões muito diferentes. De um lado do rio Mithi, a polícia espalhou-se para desviar o trânsito e garantir a segurança do casamento de Anant Ambani, o filho do homem mais rico da Ásia, e os empregados da zona comercial foram convidados a trabalhar a partir de casa. Do outro lado de uma ponte movimentada, bairros inteiros em torno da via conhecida como LBS Road ficaram submersos sob as chuvas da monção — o resultado, dizem os residentes, de um sistema de drenagem desactualizado e de administradores municipais pouco competentes.

