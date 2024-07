O casamento do filho do homem mais rico da Ásia terá custado mais de 550 milhões

O casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant foi notícia nos últimos seis meses: começaram por festas de pré-casamento, prosseguiram com eventos de celebração únicos e, por fim, casaram-se neste fim-de-semana, em Bombaim, Índia, numa cerimónia de três dias, repartidas por três momentos — o enlace, a bênção e a recepção —, que obrigaram até ao corte do trânsito por várias horas.

Agora, é altura de fazer contas: o Guardian estima que a despesa, contabilizando as actuações das estrelas contratadas, de Rihanna a Justin Bieber, mas também os jactos fretados para transportar os convidados, rondou os 600 milhões de dólares (mais de 550 milhões de euros).

De acordo com o jornal britânico, a primeira festa, na luxuosa propriedade da família, em Gujarat, contou com a actuação de Rihanna, que, segundo a Forbes, recebeu entre seis e nove milhões, e com um espectáculo de luzes com 5500 drones. Entre os convidados estiveram Ivanka Trump, Mark Zuckerberg, Bill Gates e membros da família real do Butão.

Já em Maio, o casal fretou um navio cruzeiro, que fez paragens em Roma, Portofino e Cannes para eventos especiais. Com cerca de 800 convidados a bordo, houve, durante uma semana, concertos privados com Katy Perry, Andrea Bocelli, Backstreet Boys e Pitbull. No total, estima o Guardian, a celebração saldou-se em 150 milhões de dólares (mais de 137 milhões de euros).

Em Julho, Justin Bieber voou até à Índia para cantar para os noivos uma semana antes do casamento e terá cobrado dez milhões (mais de nove milhões de euros), avançou a revista Fortune.

No casamento, Anant Ambani usou um broche personalizado por Lorraine Schwartz, que incluía um diamante de 50 quilates, enquanto a sua mãe, Nita Ambani, usou um colar de diamantes amarelos de 100 quilates, escreveu a edição indiana da revista Vogue.

Anant Ambani e Radhika Merchant Reliance Industries / VIA REUTERS O presidente da Reliance Industries, Mukesh Ambani (ao centro), com a sua mulher Neeta Ambani e o seu filho Anant Ambani, o noivo DIVYAKANT SOLANKI/EPA O actor de Bollywood Varun Dhawan DIVYAKANT SOLANKI/EPA O antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair e a sua mulher, Cherie Blair,O antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair e a sua mulher, Cherie Blair Francis Mascarenhas/Reuters O actor indiano Anil Kapoor DIVYAKANT SOLANKI/EPA O actor norte-americano e lenda do wrestling John Cena DIVYAKANT SOLANKI/EPA O presidente da Reliance Industries, Mukesh Ambani (ao cento), com a família DIVYAKANT SOLANKI/EPA O estilista Law Roach Francis Mascarenhas/REUTERS O actor Ajay Devgn e o seu filho, Yug Francis Mascarenhas/REUTERS O presidente da FIFA, Gianni Infantino, a mulher, Leena Al Ashqar, e os filhos, Shania Serena Infantino, Alessia Infantino, Sabrina Infantino e Dhalia Nora Infantino Francis Mascarenhas/REUTERS O actor Salman Khan Francis Mascarenhas/REUTERS O jogador de críquete KL Rahul e a sua mulher, Athiya Shetty Francis Mascarenhas/REUTERS Priyanka Chopra e Nick Jonas Francis Mascarenhas/REUTERS O filho do actor indiano Shah Rukh Khan, Aryan Khan, e a filha Francis Mascarenhas/REUTERS O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair e a mulher, Cherie Blair DIVYAKANT SOLANKI / EPA O jogador de críquete indiano MS Dhoni com a mulher Sakshi Dhoni e a filha Ziva DIVYAKANT SOLANKI / EPA A empresária tailandesa Khun Ying Patama Leeswadtrakul e o marido Somsak Leeswadtrakul DIVYAKANT SOLANKI / EPA O casal de actores indiano Ranbir Kapoor (à esquerda) e Alia Bhat DIVYAKANT SOLANKI / EPA O político indiano Salman Khurshid DIVYAKANT SOLANKI / EPA O designer norte-americano Law Roach Francis Mascarenhas/Reuters O CEO do Serum Institute of India, Adar Poonawalla, com a sua família Francis Mascarenhas/Reuters A actriz Janhvi Kapoor Francis Mascarenhas/Reuters A antiga Miss Mundo Manushi Chhillar Francis Mascarenhas/Reuters A antiga tenista profissional Sania Mirza Francis Mascarenhas/Reuters Law Roach Francis Mascarenhas/Reuters O guru e empresário indiano Baba Ramdev Francis Mascarenhas/Reuters O actor de Bollywood Shahid Kapoor e a sua mulher, Mira Rajput Francis Mascarenhas/Reuters Amitabh Bachchan ao lado do antigo capitão de críquete Mahendra Singh Dhoni e da sua família Francis Mascarenhas/Reuters Nita Ambani, mulher de Mukesh Ambani e mãe do noivo Francis Mascarenhas/Reuters O jogador de críquete Jasprit Bumrah e a sua mulher, Sanjana Ganesan Francis Mascarenhas/Reuters O empresário indiano Ajay Piramal e a sua mulher, Swati Piramal, posam para fotografias na passadeira vermelha enquanto assistem à cerimónia de bênção de Anant Ambani e Radhika Merchant, no sábado Francis Mascarenhas/Reuters A actriz Jacqueline Fernandez posa para fotografias na passadeira vermelha durante a cerimónia de bênção de Anant Ambani e Radhika Merchant, no sábado Francis Mascarenhas/Reuters Fotogaleria Anant Ambani e Radhika Merchant Reliance Industries / VIA REUTERS

O Guardian conta ainda que o Centro de Convenções Jio World, onde decorreu o casamento, foi transformado, o que representou avultados custos, albergando artesãos locais, bancas de comida, vendedores de bijuteria, marionetas e astrólogos.

Contas feitas, foram gastos cerca de 600 milhões de dólares, seis vezes mais do que as contas do casamento de Isha Ambani, a irmã de Anant, com Anand Piramal, mas não o suficiente para beliscar a fortuna de Mukesh Ambani, o chefe do conglomerado indiano Reliance, ligado à extracção petrolífera, que é o homem mais rico da Ásia (ocupa o nono lugar entre os mais ricos do mundo), com um património líquido de 116 mil milhões de dólares (106.420 milhões de euros), de acordo com a revista Forbes.