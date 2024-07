Seixal volta a fazer Splash com parque aquático junto ao cais

Na área do Cais Fluvial do Seixal é tempo de Splash!, o parque aquático que anima os Verões ribeirinhos.

É já uma tradição no Seixal, pelo menos desde 2017: a cada Verão, volta o Splash!, parque aquático com uma vasta ementa de diversões na água e não só.

O parque abre esta quarta-feira, 17 de Julho, e ficará a animar o Seixal e arredores até 25 de Agosto. Cabeças-de-cartaz: piscinas para miúdos e graúdos, uma ilha de surf, várias diversões insufláveis.

No local, estão presentes monitores e nadadores-salvadores.

Aberto diariamente, entre as 10 e as 19 horas, o Splash Seixal inclui ainda "circuito de arborismo, campo de voleibol de praia, aulas de fitness, para além das zonas de descanso com sombra", informa a autarquia. Outra das atracções: petiscos e comidas de rua.

Foto Spalsh Seixal dr

Atraindo muitos visitantes, o parque poderá também servir para incentivar mais gente a descobrir o melhor do Seixal, "terra tão pitoresca e repleta de pontos de interesse", como diz o presidente da câmara, Paulo Silva.

A entrada é gratuita para crianças até dois anos. Os preços variam ao longo da semana, com o fim-de-semana a ser, claro, mais caro: dos 3 aos 12 anos, o bilhete custa entre 8 e 12 euros (conforme dia da semana, mais caro ao fim-de-semana); para maiores de 12, a entrada custa entre 11 e 15 euros; maiores de 65 pagam entre 10 e 14 euros. Há também descontos família e para grupos. Outros descontos, grupos, infos e preçário completo aqui.

O parque é uma iniciativa da autarquia, contando com organização da Unisports e Medialivre Boost Solutions, além de parcerias com a Transtejo Soflusa e o jornal Correio da Manhã.