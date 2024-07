Tribunal de Contas critica década perdida na revisão da despesa pública

Desde 2013, foram postos em prática três exercícios de revisão de despesa para gerar poupanças no OE. O resultado foi uma série de “medidas vagas com impactos incertos”, diz o Tribunal de Contas.

Os exercícios de revisão da despesa pública introduzidos em Portugal desde 2013 não produziram mais do que medidas de poupança “vagas”, com “impactos incertos e não fundamentados”, não se tendo criado dentro do Estado um instrumento que contribua para uma melhor gestão financeira, critica o Tribunal de Contas, num relatório de auditoria que aponta para uma década perdida no que diz respeito aos esforços feitos para encontrar de forma sistemática poupanças e ganhos de eficiência na Administração Pública.