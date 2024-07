Milionários de Silicon Valley reforçam apoio a Trump

Para além da vantagem que já mostra nas sondagens, Donald Trump está também a ficar com uma posição cada vez mais favorável no que diz respeito ao dinheiro com que pode contar para a campanha eleitoral. E tudo graças a Silicon Valley, um território antes dominado pelos democratas.

Vários dos principais investidores da indústria tecnológica dos Estados Unidos da América (EUA), incluindo o líder da Tesla e da rede social X, Elon Musk, deram sinais nos últimos dias de estarem a reforçar o seu apoio à candidatura de Donald Trump à presidência, avançando já em alguns casos com doações generosas para financiar a campanha do ex-presidente.

De acordo com o jornal britânico Financial Times, os 8,7 milhões de dólares recebidos desde a sua criação em Junho pelo America Pac, um comité de apoio à candidatura de Donald Trump à presidência, foram particularmente impulsionados nos últimos dias pelas doações de milionários da indústria tecnológica como Joe Lonssdale, co-fundador da Palantir Technologies, Doug Leone, um dos principais nomes dos fundos de capital de risco, Shawn Maguire, sócio no fundo Sequoia ou os irmãos Winklevoss, também investidores em várias empresas de tecnologia.

Vários destes milionários, para além de terem avançado com um apoio financeiro que, na maior parte dos casos chegou ao milhão de dólares, manifestaram também o seu apoio público a Trump.

Quem também já disse publicamente querer que o candidato republicano regresse à Casa Branca é Elon Musk, que, de acordo com as informações obtidas pelo Financial Times e o Wall Street Journal junto de pessoas próximas do milionário, se prepara igualmente para passar um cheque ao America Pac. Segundo o Wall Street Journal, o valor da doação do líder da Tesla pode atingir os 45 milhões de euros ao mês, algo que faria disparar a capacidade financeira da campanha de Donald Trump até às eleições de Novembro.

No passado, os líderes das empresas de Silicon Valley eram vistos na sua maioria como apoiantes do partido Democrático, principalmente devido às suas posições mais liberais em questões sociais. No entanto, mais recentemente, questões como a regulação do sector tecnológico ou a carga fiscal, têm levado muitos deles a transferir o seu apoio político mais para a direita.

Donald Trump tem assumido posições mais favoráveis aos interesses financeiros das grandes empresas no que diz respeito à política fiscal, defendendo também um alívio da regulação no sector, incluindo um apoio às criptomoedas.

A escolha de JD Vance como candidato à vice-presidência com Trump também ajudou. O senador é um antigo investidor de capital de risco com laços estreitos com a indústria tecnológica, tendo contado com alguns dos principais investidores do sector para lançar a sua própria firma em 2020, a Narya Capital. Na segunda-feira à noite, Elon Musk elogiou a escolha “excelente” feita por Trump.