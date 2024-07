Portugal encerra apuramento para o Europeu feminino sem derrotas

Selecção nacional venceu Malta por 3-1, com um golo da estreante Stephanie Ribeiro. Agora, aguarda pelo adversário no play-off.

Portugal, já com o acesso ao play-off e a vitória no Grupo B3 de qualificação para o Europeu feminino de futebol assegurados, venceu nesta terça-feira, na recepção a Malta, por 3-1, em Leiria, encerrando esta fase sem derrotas.

Depois de um empate sem golos diante da Bósnia, ficou no ar a "obrigação" de fazer mais e melhor e, logo aos 7', Ana Capeta inaugurou o marcador. Jogada pelo corredor direito, cruzamento de Catarina Amado e finalização da avançada ao primeiro poste, já na pequena área.

A selecção nacional era bastante superior à adversária, mas a verdade é que Malta empatou a partida na sequência de um canto e de uma segunda bola - um remate de Maria Farrugia embateu nas costas de uma das defesas nacionais e traiu a guarda-redes (16').

Doze minutos depois, porém, Portugal retomou a frente do marcador. No jogo de estreia pela selecção, Stephanie Ribeiro (que fez boa parte da carreira nos EUA e actualmente joga no Pumas, do México), recebeu um passe de Ana Capeta na área, beneficiou de um ressalto e finalizou com classe.

No segundo tempo, a superioridade de Portugal acentuou-se e houve uma mão-cheia de oportunidades para ampliar a vantagem. A selecção nacional encontrava com relativa facilidade a jogadora livre na área, mas falhava sempre no capítulo da definição. Até que, aos 86', uma defesa incompleta da guarda-redes de Malta deixou a bola à mercê de Jéssica Silva, que só teve de empurrar para a baliza deserta.

Com este triunfo, o quinto em seis jogos, Portugal, que só cedeu pontos na recente deslocação à Bósnia-Herzegovina, termina o Grupo B3 destacado no primeiro lugar, com 16 pontos, mais seis do que a Irlanda do Norte, que bateu as bósnias (2-0), terceiras com sete, enquanto Malta terminou no último lugar, com um ponto.

A selecção portuguesa, que subiu à Liga A da Liga das Nações 2025-26, vai conhecer as adversárias no play-off de apuramento para o Europeu de 2025, a disputar na Suíça, no sorteio marcado para Nyon, na sexta-feira, a partir das 13h locais (12h em Lisboa).