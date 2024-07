Mbappé apresentado no Real Madrid: “O meu sonho realizou-se”

Cerca de 75 mil adeptos juntaram-se no Estádio Bernabéu para receber a estrela maior do plantel 2024-25. Uma recepção só comparável à de Cristiano Ronaldo.

"Adormeci muitos anos a sonhar que um dia jogaria no Real Madrid e hoje o meu sonho realizou-se. Sou um rapaz feliz, muito feliz". Num palco gigante montado sobre o relvado do novo Estádio Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé dirigiu-se à multidão num castelhano bastante aceitável. Agradeceu a oportunidade, mostrou-se arrepiado com a recepção e prometeu dar a vida pelo clube.

Mais de uma hora antes da apresentação, quando as portas do recinto se abriram, a afluência fazia lembrar um dia de jogo. Milhares de adeptos rumaram às bancadas para ver de perto, pela primeira vez, o grande reforço de 2024-25 e, mais do que isso, um jogador com um estatuto (e honras de "Estado") só comparável ao de Cristiano Ronaldo nos tempos mais recentes.

Os troféus referentes às 15 Ligas dos Campeões ganhas pelo Real Madrid estavam perfilados no palco, à frente de um ecrã gigante que era uma espécie de fio condutor para toda a panóplia de ecrãs LED que envolvem as bancadas. E à frente do palanque havia lugares marcados para lendas do clube como Raul González e para a família do avançado francês.

No fundo, foi uma espera de 12 anos para Mbappé, desde aquele dia em que, por indicação de Zidane, os pais da então criança de 13 anos foram contactados por responsáveis do Real Madrid. Era muito cedo para uma mudança tão drástica, mas o interesse do gigante espanhol resistiu. Na carreira do avançado seguiu-se o Mónaco, depois o Paris Saint-Germain.

"É um dia incrível. Significa muito para mim. Graças aos madridistas, porque desde há muitos anos qie me dão o seu amor. Agora tenho outro sonho, que é estar à altura da história deste clube. Vou dar a vida por este clube e este símbolo", acrescentou Kylian Mbappé, que assumiu ter ficado perto de se emocionar.

Havia nada menos do que 75.000 adeptos nas bancadas. Que aplaudiram, tal como aplaudiu Florentino Pérez, presidente do clube que elogiou o interesse irredutível das duas partes e reforçou a dimensão do jogador que deixou o PSG em final de contrato.

"Vens de terminar a tua época mais goleadora e ganhaste o triplete em França. Agradeço o teu amor incondicional pelo Real Madrid. Dezenas de crianças vieram de França graças à tua fundação solidária. Tudo isto nos orgulha enormemente. Kylian, bem-vindo à tua casa".