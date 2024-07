Jasper Philipsen vence pela terceira vez na 111.ª edição do Tour

O ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) somou nesta terça-feira a terceira vitória na 111.ª Volta a França, ao ganhar ao sprint a 16.ª etapa, marcada pela queda do camisola verde Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) na aproximação à meta.

O belga de 26 anos festejou a nona vitória da carreira no Tour, no final dos 188,6 quilómetros entre Gruissan e Nîmes, e relançou-se na luta pela camisola verde, depois de o eritreu Girmay ter caído à entrada do derradeiro quilómetro. O alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e o norueguês Alexander Kristoff (Uno-X) foram, respectivamente, segundo e terceiro na meta, com as mesmas 4h11m27s do vencedor.

Na classificação geral, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) manteve as diferenças para os perseguidores e vai iniciar, na quarta-feira, os 177,8 quilómetros entre Saint-Paul-Trois-Châteaux e Superdévoluy, com 3m09s de vantagem para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e 5m19s sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que é terceiro à frente do português João Almeida (UAE Emirates).