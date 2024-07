Federação francesa denuncia cânticos racistas de futebolistas argentinos

Franceses avançam com queixa em tribunal por insultos raciais e discriminatórios. Gauleses pedem reacção da FIFA, dizendo ser a repetição de comportamentos dos argentinos após a final do Mundial 2022.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) vai avançar com uma queixa na Justiça contra "insultos racistas e discriminatórios" de futebolistas argentinos, que surgem num vídeo publicado na rede social Instagram com um cântico ofensivo, anunciou esta terça-feira a FFF.

"Dada a gravidade dos comentários chocantes, contrários aos valores do desporto e dos direitos humanos, o presidente da FFF contactou directamente o seu homólogo argentino e a FIFA, e decidiu apresentar uma queixa em tribunal por insultos raciais e discriminatórios", informou a federação gaulesa.

Já a ministra do Desporto francesa, Amélie Oudéa-Castéra, qualificou de "patéticos" os cânticos contra os futebolistas franceses que são ouvidos num vídeo publicado no perfil do médio argentino Enzo Fernández (ex-Benfica), que actua nos ingleses do Chelsea, enquanto comemorava com os seus colegas a conquista da Copa América no domingo.

"O comportamento é ainda mais inaceitável porque se repete. E uma reacção da FIFA?", questionou a governante, relembrando as declarações racistas feitas por adeptos argentinos online contra a equipa francesa depois de a selecção sul-americana ter vencido o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, batendo na final os gauleses, no desempate nas grandes penalidades, após um empate 3-3.

De resto, a música que se ouve no recente vídeo feito no autocarro argentino foi popularizada por alguns adeptos "albicelestes" durante o Mundial2022, com cânticos que aludem à proveniência africana dos jogadores e também a um comentário transfóbico sobre um alegado relacionamento de Kylian Mbappé.

A recente rivalidade futebolística entre França e Argentina nasceu no Mundial de 2018, na Rússia, quando os bleus eliminaram a Argentina, por 4-3, nos oitavos de final, graças, em grande parte, a uma actuação de grande nível de Mbappé (hoje apresentado no Real Madrid), que, então com 19 anos, apontou dois golos.