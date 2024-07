FC Porto inicia estágio na Áustria com novo triunfo por quatro golos

Continua a correr em velocidade de cruzeiro a preparação do FC Porto para 2024-25. No arranque do estágio que está a realizar, desde o início da semana, na Áustria, os “dragões” venceram nesta terça-feira o Al-Arabi, do Qatar (4-0), alargando para quatro o número de triunfos nesta pré-temporada.

Cláudio Ramos, Martim Cunha, Fábio Cardoso, Gabriel Brás, João Mário, Grujic, Nico González, Romário Baró, Rodrigo Mora, Namaso e Toni Martínez compuseram o “onze” inicial, que deixou marca logo aos 4’, num passe vertical de Grujic que Namaso, isolado, transformou no 1-0.

O quinto classificado da Liga do Qatar da época passada não tinha argumentos para importunar o FC Porto com bola e, em rigor, completaria o jogo sem ter criado uma verdadeira ocasião de golo.

Do lado oposto, Rodrigo Mora voltou a deixar bons apontamentos e o FC Porto chegou ao intervalo com futebol suficiente para um triunfo mais dilatado. Algo que conseguiu materializar no segundo tempo, que arrancou com um golo de Toni Martínez, lançado na área pela direita e a finalizar de primeira, cruzado.

Equilibrado sem bola e competente no jogo interior, o FC Porto foi construindo ocasiões em cima de ocasiões e chegou ao 3-0 aos 60’, com João Mário a atrasar para o remate de Nico González na passada.Pouco depois, começava a dança das substituições.

Com nove alterações aos 62’, o técnico Vítor Bruno ainda foi a tempo de “permitir” que Iván Jaime (a assistir) e Fran Navarro (a finalizar) brilhassem no lance do 4-0, que confirma a média de golos marcados do FC Porto nesta pré-época. Quatro jogos, quatro triunfos, todos eles com quatro golos apontados.