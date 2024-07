Espanha, o campeão mais consensual de sempre?

A última palavra-chave do nosso “O Pé direito do Éder” só pode mesmo ser uma: campeão.

Quem diria que uma equipa pode ser campeã da Europa a jogar futebol? Pois, foi o que aconteceu neste domingo, em Berlim, em que a Espanha conquistou o seu quarto título de campeão da Europa, com uma vitória por 2-1 sobre a Inglaterra. Sem milagres, sem prolongamento e sem penáltis. Apenas com bom futebol.

A última palavra-chave do nosso “O Pé direito do Éder” só pode mesmo ser uma: campeão. E este foi mesmo um campeão justo e consensual, esta sim uma selecção com a mistura perfeita de experiência e juventude. Experiência personificada por um grande Rodri Hernández, eleito o melhor jogador deste Euro 2024, e por um miúdo que foi campeão europeu com 17 anos e um dia chamado Lamine Yamal.

No podcast “O pé direito do Éder” escolhemos as palavra-chave e cruzamos histórias do passado com histórias da actualidade. Às terças e sexta-feiras.

O Pé Direito do Éder está disponível na Apple Podcasts, Spotify, YouTube e nas outras aplicações para podcasts.